Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 31 марта высказался об «ажиотаже» на сахар, наблюдавшемся в начале марта в Узбекистане.

В некоторых районах цены на сахар необоснованно выросли, особенно в Джизакской, Самаркандской областях и Ташкенте. Причиной резкого повышения стоимости было названо несвоевременное распределение имеющихся запасов.

«Возникает вопрос: куда смотрят хокимы и прокуроры этих регионов?» — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Президент поручил хокимам областей, городов и районов каждый день мониторить цены на продукты питания, особенно на муку, сахар и масло, в своем регионе и принимать оперативные меры для обеспечения стабильности цен.

На совещании указано, что для обеспечения стабильности цен, особенно в предстоящий месяц Рамадан, необходимо оказать практическую помощь предпринимателям. Им должно быть разъяснено, что «снижение цен в этот священный месяц — это благодеяние».

«Цены на мясо, молоко, картофель, яйца и рис на рынках остаются стабильными благодаря оперативно оказанной практической помощи. Значит, если стараться, то результат обязательно будет», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил республиканскому штабу во главе с премьер-министром:

продлить до конца года срок погашения льготных ресурсов в объёме 500 млрд сумов, ранее выделенных на импорт необходимых продуктов питания;

в течение недели встретиться со всеми предпринимателями, производящими продукты питания, и внедрить систему решения их проблем на регулярной основе;

установить ежедневный контроль за полным размещением продовольствия и сырья на биржевых торгах и принять неотложные меры по недопущению искусственного повышения цен;

в трёхдневный срок внести обоснованное предложение о пересмотре ставок акцизов и таможенных пошлин на ввоз таких продовольственных товаров, как сахар, мука, масло, мясо, чай, детское питание, молочные продукты.

23 марта вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщал, что в целях предотвращения резкого роста цен на продукты питания рассматривается возможность обнуления таможенных пошлин на некоторые продовольственные товары.

На сегодняшний день на сахар действует пошлина в 20% (а также акциз в 20%), пшеничную и пшенично-ржаную муку — 10%, на ряд категорий мяса — 10%, чай — 15%, но не менее 0,3 доллара за кг, сыры и творог — 15%, но не менее 0,3 доллара за кг.