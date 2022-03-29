Правительство Узбекистана 25 марта при поддержке IFC заключило соглашения о государственно-частном партнёрстве на строительство новой теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Сырдарьинской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Международной финансовой корпорации (IFC).

Компания «Национальные электрические сети» и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали проектные соглашения сроком на 25 лет с консорциумом, состоящий из французской Electricite De France (EDF), катарской Nebras Power, японских Sojitz Corporation и Kyuden International.

Консорциум, выигравший международный тендер в ноябре 2021 года, будет отвечать за строительство и эксплуатацию парогазовой электростанции с комбинированным циклом мощностью 1,6 ГВт, которая, как ожидается, станет одной из самых эффективных тепловых электростанций в стране.

Ожидается, что ТЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2026 года, сообщила пресс-служба Минэнерго. Сумма привлекаемых инвестиций для реализации проекта оценивается в 1,2 млрд долларов.

Согласно документу, новая ТЭС будет производить 12 млрд кВт·ч в год. КПД тепловой электростанции будет выше 60%, что позволит сэкономить 1,1 млрд кубометров природного газа в год.

IFC при сотрудничестве с Глобальным инфраструктурным фондом (GIF) оказала содействие в проведении на конкурсной основе международного тендера по проекту. GIF — это инициатива G20 при Всемирном банке, поддерживающая качественные устойчивые инфраструктурные решения в развивающихся странах.

«Для выработки электроэнергии в Узбекистане в настоящее время преобладает использование природного газа, а неэффективная стареющая инфраструктура тепловых электростанций приближается к завершению срока эксплуатации», — говорится в сообщении IFC.

Ожидается, что новая парогазовая электростанция будет почти в два раза эффективней в сравнении с устаревшими установками, что будет способствовать более эффективному использованию природного газа и снижению выбросов CO2, а также интеграции возобновляемых источников энергии.

«Проект поможет решить ключевые проблемы, стоящие перед энергетическим сектором Узбекистана, — сказал заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. — Он окажет содействие в повышении стабильности электроснабжения, а современные технологии обеспечат эффективное использование природного газа и воды».

Стефани фон Фридебург, старший вице-президент IFC по операционной деятельности, отметила: «Спрос на электроэнергию в Узбекистане растёт, и стабильное энергоснабжение необходимо для устойчивого, инклюзивного роста. Данный проект является частью усилий IFC по поддержке реформ правительства Узбекистана по модернизации энергетического сектора, включая замену старых и неэффективных электростанций. Поощряя инвестиции частного сектора в новое, более эффективное производство электроэнергии, Узбекистан помогает как сократить выбросы парниковых газов, так и удовлетворить растущие потребности в электроэнергии».

Поддержка со стороны GIF включала проведение технико-экономическое анализа проекта и поддержку в реализации сделки вплоть до коммерческого закрытия проекта. GIF также использовал свою сеть партнёров-консультантов для продвижения инвестиционных возможностей и повышения осведомлённости потенциальных разработчиков и кредиторов.

«Узбекистан является стратегически важной страной для GIF и у нас установлены многолетние взаимоотношения во многих секторах: от энергетики и аэропортов до дорог и твёрдых отходов. Мы рады сотрудничать в рамках данного проекта, чтобы поддержать энергетическую трансформацию страны. Успешная реализация этого проекта лишний раз подтверждает нашу готовность инвестировать в устойчивую инфраструктуру и мобилизировать частный капитал в стране», — сказал Джейсон Женгронг Лу, руководитель GIF.