Консорциум компаний EDF, Nebras Power, Sojitz Corporation из Франции, Катара и Японии выиграла международный тендер на строительство тепловой электростанции мощностью 1600 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, сообщили пресс-службы Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) и Министерства энергетики.

В предквалификационном отборе участвовали 10 компаний из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Франции, 8 из которых успешно прошли данный отбор.

По результатам оценки представленных предложений претендентов к вскрытию финансовых предложений с тарифами на электроэнергию были допущены две компании и один консорциум. Это компании ACWA Power (Саудовская Аравия) и Powerchina Resources (КНР), а также консорциум компаний «EDF, Nebras Power, Sojitz Corporation» (Франция, Катар, Япония).





Источник: Минэнерго.

В итоге победителем тендера стал консорциум с тарифом 3,367 центов США за 1 кВт*ч выработанной электроэнергии. Резервным победителем объявлена компания Powerchina Resources с тарифом 3,471 центов США за 1 кВт*ч выработанной электроэнергии.

Ожидается, что ТЭС будет введена в эксплуатацию к середине 2025 года. Запуск электростанции позволит обеспечить выработку 12 млрд кВт*ч электроэнергии в год.

«Реализация проекта поможет Узбекистану в достижении поставленных целей по увеличению объема электроэнергии, обеспечении 1,5 млн домохозяйств дополнительной электроэнергией, а также позволит создать до 1000 новых рабочих мест в период строительства и 50 постоянных рабочих мест в период эксплуатации», отметили в МИВТ.

Сумма привлекаемых инвестиций для реализации проекта оценивается в 1,2 млрд долларов.

Как уточняет Минэнерго, новая ТЭС будет построена в течение 3 лет после достижения финансового закрытия которое продлится 1 год. Соглашение предусматривает определённые обязательства инвестора по переработке давальческого природного газа в электроэнергию (tolling) и обязательства по закупке электроэнергии со стороны правительства Узбекистана. Документ будут действовать на протяжении 25 лет.

EDF (Electricite de France) — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций.

Nebras Power — компания основана в 2014 году. Ее собственниками являются две госорганизации: Qatar Electricity & Water Company (60%) и Qatar Investment Authority (40%). Управляет энергетическими активами общей установленной мощностью 6,3 ГВт.

Sojitz Corporation — японская компания, занимающаяся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов по всему миру в различных отраслях: автопромышленности, энергетике, в сфере полезных ресурсов, химической промышленности, аграрном секторе и др. В состав Корпорации Sojitz входят более 440 дочерних и аффилированных предприятий, которые работают в более 50 странах и регионах мира.