Заместитель советника президента Узбекистана Галина Саидова предоставила «Газете.uz» ответ на публикацию, в которой были приведены мнения экономистов Бехзода Хошимова, Ботира Кобилова и Отабека Бакирова по поводу её выступления на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Бехзод Хошимов, в частности, написал, что озвученные Галиной Саидовой риски для либерализации торговли — это «искусственно придуманные сложности». Свой материал замсоветника озаглавила «Мифы и правда о содержании выступления на Международном инвестиционном форуме». «Газета.uz» публикует статью с незначительными сокращениями.

Отметим, что выступление Галины Саидовой (видео) было ответом на вопрос модератора в панельной дискуссии под названием «Либерализация торговли и экономическая интеграция». Вопрос звучал так: «Мы слышали [на этом форуме] о быстром темпе реформ и необходимости быстрой либерализации торговли. Какие, по вашему мнению, есть риски быстрого темпа реформ? В то же время, я хотела бы спросить, какой будет цена, если реформы не будут проводиться быстро?»

Галина Саидова: Мифы и правда о содержании выступления на Международном инвестиционном форуме

Уважаемая редакция!

Моё выступление на одном из панельных заседаний Ташкентского международного инвестиционного форума вызвало резонанс среди читателей и экономистов вашего издания (примечание редакции: они не являются экономистами издания, их мнения были опубликованы в их блогах), что, вероятно, свидетельствует об актуальности заданных модератором вопросов.

Борьба с протекционизмом и либерализация внешней торговли является одним из постулатов рыночной экономики. Её положительные эффекты подробно описаны в любом учебнике по макроэкономике и вряд ли были бы интересны в качестве повторяющихся тезисов для профессиональной аудитории, которая участвовала в форуме.

Однако даже беглый анализ нынешних международных внешнеторговых отношений свидетельствует о том, что напрямую нормы учебников не работают ни в одной стране: ни в развитой, ни в развивающейся. Множество применяемых протекционистских мер и протекционистских войн, возникающих как по объективным, так и субъективным причинам, требуют постоянного анализа, вдумчивого, а не пропагандистского подхода, для того, чтобы понять их источники, выработать и применить меры, устраняющие или хотя бы смягчающие их.

Рецензенты моего выступления на форуме, которые, к сожалению, видимо, не имели возможности участвовать и задать мне вопросы непосредственно во время проведения панели, решили заочно «побороться» не только с идеями, высказанными мною, но и придуманными ими самими. Очень странно, что в этой заочной дискуссии они либо повторили сказанное мною, либо приписали мне то, что не прозвучало из моих уст на форуме ни прямо, ни косвенно.

1. «Бехзод Хошимов из слов Галины Саидовой сделал вывод, что либерализация внешней торговли Узбекистана в будущем не планируется».

Этот вывод — абсолютная неправда. Он не вытекает ни из одного слова, произнесенного мною. Наоборот, я отметила позитивность проводимых реформ по либерализации внешней торговли, в качестве положительных, привела самые значимые системные меры её либерализации, осуществленные правительством страны за последние годы, подтвердила их полученными количественными показателями стремительного роста объемов внешней торговли страны (в 1,7 раза, в том числе импорта — в 2 раза, экспорта — в 1,4), снижения в 2 раза средней ставки таможенного тарифа, а также двукратного увеличения хозяйствующих субъектов, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Последующие тезисы моего выступления на форуме были направлены на обозначение мер, позволяющих правительству продолжить начатые реформы в этой сфере, что было совершенно ясно тем, кто слушал выступление или хотя бы внимательно прочитал его изложение.

2. ««Так называемые «риски» — это искусственно созданные трудности для предотвращения либерализации торговли. Их не существует», — написал Бехзод Хашимов.

Во-первых, о рисках либерализации был вопрос модератора, который, думаю, не имел в виду, что они «искусственные». И на него мне следовало ответить. Во-вторых, возможно, если бы этот вопрос был задан Б. Хошимову, то он мог бы сказать, что «их не существует».

Однако, многие согласятся с тем, что для любой страны мира вопрос не в том, что риски либерализации торговли не существуют, а в том, как их правильно понять, оценить и нейтрализовать, чтобы не сдерживать свободу движения товаров и услуг между государствами.

Именно этой позиции придерживалась я, когда поделилась с участниками панели мыслями о тех проблемах и задачах, которые мы должны решать в процессе либерализации. Более того, я рассказала о том, как страна решает и будет решать эти проблемы.

3. «Определённо ошибочно называть одним из рисков проблему создания рабочих мест. Создание рабочих мест не противоречит свободной торговле, а совсем наоборот» (Б. Хошимов).

А вот здесь уже можно поспорить по существу. И это не только мой личный спор с уважаемым оппонентом. Эта проблема не новая и её решают практически все страны мира: как сочетать либерализацию внешней торговли (в первую очередь, импорта), с трудностью создания новых отечественных производств (которым на первом этапе трудно конкурировать с импортом). Не спорю, есть разные подходы.

Худший вариант решения этой проблемы — жёсткие протекционистские меры против импорта. На самом деле, не только мировая, но и отечественная практика прошлых лет показала, что этот путь — тупиковый. Он может давать какой-то положительный эффект только очень короткий период. Но понимание этого всем известного тезиса не снимает проблемы и наших задач по её грамотному разрешению.

Можно много говорить, что протекционизм — это плохо (и я разделяю эту позицию), но самое главное, надо сказать: «А что на самом деле нужно делать в конкретной стране, на конкретном этапе развития, чтобы разрешить эту проблему?»

Если поговорить с реальными предпринимателями, причём не крупными, а средними и малыми, то многие из них испытывают сильнейшее давление со стороны импорта, особенно, если он получил льготы, которых не имеют отечественные производители. В таких случаях создаются неравные конкурентные условия. И тогда отечественные производители просят правительство отменить льготы (или пониженные таможенные платежи) по импорту. Это — не кабинетная, а реальная жизненная проблема, от которой нельзя отмахнуться, сославшись на известные рыночные истины.

Есть и другие обращения от потребителей — отменить таможенные пошлины на жизненно важные товары, которых не хватает на отечественном рынке или на товары монопольных производителей (пример — легковые автомобили), поскольку это ущемляет интересы потребителей. С этим также трудно не согласиться.

Правительство внимательно рассматривает эти обращения и принимает соответствующие системные решения. Но уже сам факт и количество противоречивых обращений говорит о том, что проблемы реально существуют и отмахиваться от них, игнорируя объективные интересы различных групп общества и страны в целом, нельзя.

В стратегическом плане задача Узбекистана — создание конкурентных производств (по цене и качеству), способных выйти на внутренний и внешние рынки, удовлетворяя потребности отечественных и внешних потребителей. А этого без либерализации торговли не достичь. Но за правильной стратегией должны стоять эффективные механизмы и инструменты реализации этой стратегии. Вот об этих инструментах и была речь на форуме.

В первую очередь, это касается стратегии углубленной переработки отечественного сырья вплоть до готовой продукции, в том числе на экспорт, вместо того, чтобы продавать на экспорт дешевое сырьё.

Это наш сигнал инвесторам, в том числе иностранным: приходите в нашу страну, у нас есть минеральное, сельскохозяйственное сырье, в углубленную переработку которого вы можете выгодно вкладывать свои капиталы. Был приведён пример, что только за счёт отказа от экспорта хлопка в пользу готовой текстильной продукции мы увеличили экспорт в 3 раза и создали десятки тысяч рабочих мест.

То же самое мы должны делать с переработкой меди, газа, кожевенного, шелкового и других видов сырья. Вряд ли кто-то из серьезных экономистов и практиков может с этим спорить.

4. «Сдерживание либерализации торговли затруднит вход Узбекистана в глобальные цепочки и привлечение инвестиций» (Б. Хошимов).

На мой взгляд, это верный тезис и потому как раз об этом я и говорила на форуме. А именно, что Узбекистан может вписываться в глобальные цепочки добавленных стоимостей в качестве одного из инструментов, решающего проблему либерализации внешней торговли и создания новых рабочих мест. Неужели уважаемый оппонент так невнимательно читал (слушал) выступление, что не заметил этого?

5. «Из-за дороговизны логистики делать торговлю еще более несвободной — вдвойне нелогично».

Правильно! Но здесь мой оппонент опять борется с самим им придуманным мифом о том, что Саидова предлагает сделать торговлю несвободной. Не было этого ни в мыслях, ни в словах! Всё выступление было направлено именно на поиски механизмов дальнейшей свободы торговли и преодоление объективных рисков для (а не против) ее либерализации.

Кстати, для преодоления проблем логистики, которые беспокоят как отечественных, так и иностранных инвесторов, говорилось о наших задачах постоянного поиска альтернативных логистических коридоров,

а также расширения региональной торговли с относительно коротким логистическим плечом.

6. «Что касается риска, связанного с отрицательным платежным балансом в торговле, то это является продуктом положительного инвестиционного баланса».

Я не буду придираться к неточности экономических терминов, приведенных в данной цитате — всё же это не научный журнал, а публицистическая статья. Скажу лишь, что здесь оппонент опять борется непонятно с чем, так как в своем выступлении я об этом и говорила.

А именно, что отрицательное внешнеторговое сальдо покрывается в платёжном балансе притоком в Узбекистан быстро растущих внешних инвестиций и денежными поступлениями от трудовых мигрантов.

При этом мною были также обозначены и инструменты решения, в числе которых постепенный переход от стратегии (применяемой бедными развивающимися странами) экспорта дешёвого сырья и импорта более дорогой готовой продукции к противоположной стратегии (применяемой развитыми странами) — импорта относительно дешевого сырья и полуфабрикатов для их дальнейшей переработки на отечественных предприятиях и экспорта более дорогой готовой продукции. Это и будет способствовать устойчивости внешнеторгового баланса.

7. «Далеко от правды показывать политику, как причину отказа от вступления в ВТО».

И опять неправда! Ни одного тезиса против вступления в ВТО не было мною сказано. Мы интенсивно работаем над этими вопросами. Речь на форуме шла о том, что нам приходится одновременно работать и с ВТО, и с ЕАЭС. А это объективно (даже технически) требует филигранной работы уполномоченных органов для того, чтобы мы грамотно осуществили и глобальную и региональную интеграцию. Специалисты наших министерств и ведомств, которые на повседневной основе занимаются этими вопросами, хорошо знают, о чем идет речь.

И, конечно, чем быстрее мы разрулим имеющиеся проблемы, тем лучше для либерализации внешней торговли страны.

Я не считаю серьёзным для себя отвечать на выпады двух других оппонентов Ботира Кобилова о «Кассете коммунистической партии», а также Отабека Бакирова «О мировоззрении бывших госпланистов» ввиду отсутствия даже попытки обсудить вопрос содержательно, а не пропагандистски. Я никогда не встречалась с этими специалистами, но готова лично обсудить с ними любые вопросы развития экономики Узбекистана по существу.