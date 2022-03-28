На выступление заместителя советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Галины Саидовой на Ташкентском международном инвестиционном форуме отреагировал ряд экономистов.

Бывший министр экономики на форуме перечислила четыре риска для Узбекистана при проведении либерализации торговли, связанных с созданием рабочих мест, дефицитом внешней торговли, логистикой и интеграцией. «Если нам удастся решить вот эти четыре блока достаточно непростых проблем, то мы можем говорить о следующем этапе и следующем скачке в либерализации нашей внешней торговой деятельности и в повышении конкурентоспособности нашей продукции», — сказала она.

«Искусственно созданные трудности»

Экономист, докторант бизнес-школы Университета Висконсина в Мэдисоне (США) Бехзод Хошимов из слов Галины Саидовой сделал вывод, что либерализация внешней торговли Узбекистана в будущем не планируется.

«Так называемые „риски“ — это искусственно созданные трудности для предотвращения либерализации торговли. Их не существует», — написал он.

Создание рабочих мест не противоречит свободной торговле, а совсем наоборот, отметил экономист.

«У нас трудно создать рабочие места, потому что мы ограждаем себя от мировой торговли. Именно это самая большая проблема — в стране, которая сама препятствует торговле, создание новых рабочих мест чрезвычайно „дорого“. Определённо ошибочно называть это одним из рисков», — считает экономист.

Он пояснил, что сдерживание либерализации торговли затрудняет вход Узбекистана в глобальные цепочки и привлечение инвестиций, в результате чего не создаются новые рабочие места.

«Однако „защищённые“ организации, которые можно сосчитать на пальцах одной руки, получают от этого большую выгоду, и под предлогом выплат зарплат десяткам тысяч человек оставшиеся 34 миллиона должны пользоваться более дорогими товарами и услугами. А главное — мы лишаем стимулов для производства конкурентоспособной продукции все другие потенциальные предприятия», — отметил он.

По мнению экономиста, аналогичным образом в качестве риска для либерализации торговли представлена дороговизна логистики.

«Наоборот, именно из-за дорогой логистики делать торговлю ещё более несвободной — вдвойне нелогично. Потому что торговые пошлины и дорогая логистика — равные вещи. И то, и то делают торговлю дорогой. Если дорогая логистика — это плохо, то и торговые ограничения — это плохо. Это логический дисбаланс», — отметил Бехзод Хошимов.

Экономист попытался объяснить это на примере с сахаром. Например, если заграничный сахар стоит на узбекистанском рынке дороже на 50%, чем за границей, и если 25% приходится на логистику, а остальные 25% — на таможенные пошлины, то «это экономически равноценная мера».

«Сахар на 50% дороже, точка. Так вот, если мы удешевим логистику, скажем, если [стоимость] логистики сахара чудом упадёт с 25% до 5% — мы расстроимся? Нет. Точно так же, если пошлина упадёт с 25% до нуля, мы обрадуемся. То есть причина, которая называется риском, на самом деле является аргументом в пользу либерализации торговли. То же самое с вышеуказанной „безработицей“», — отметил он.

Экономист также высказался про необходимость грамотной и сбалансированной политики при сочетании глобальной и региональной интеграции, о чём говорила Галина Саидова. Он напомнил, что все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), даже Россия, против которой весь мир ввёл санкции, являются членами Всемирной торговой организации (ВТО).

«Далеко от правды показывать политику как причину отказа от вступления в ВТО. Мы вступаем в ВТО с 1994 года, каждые пять лет новая причина: азиатский финансовый кризис, дефолт в России, мировой экономический кризис, нестабильность в регионе, коронавирус и так далее. То есть нам нет равных в поиске причин не входить. В ВТО также понимают, что страна, которая „намеревалась присоединиться“ 28 лет, не присоединится и в этом году», — считает он.

Что касается риска, связанного с отрицательным платёжным балансом в торговле, то «это является продуктом положительного инвестиционного баланса».

«То есть, если у нас завтра будет больше инвестиций и мы не зафиксируем валюту, естественно, будет отрицательное торговое сальдо. Это простейший закон. Текущий отрицательный баланс покрывается поступающими к нам долларами. Например, государство берёт в долг и на эти деньги строит дворец спорта. В этом „отрицательном балансе“ находится импортное оборудование», — заявил он.

Бехзод Хошимов объяснил свою мысль ещё одним примером.

«Семья получает доллары из России и покупает муку из-за границы, что тоже находится в этом же балансе. Короче говоря, если мы не хотим „отрицательного баланса“, мы не должны хотеть, чтобы иностранцы инвестировали, или мы должны искусственно удерживать валюту. В некотором смысле ограничение торговли является причиной, а не следствием этого „отрицательного баланса“», — уточнил он.

В конце публикации экономист сделал вывод, что торговля останется такой же несвободной.

«Мы много раз слушали кассету коммунистической партии»

Экономист, докторант и научный исследователь Гарвардского университета, магистр экономики Университета Дьюка (США) Ботир Кобилов задался вопросом, почему либерализация торговли и экономическая интеграция должны угрожать рабочим местам.

«Я прочитал статью три раза и так не понял риски либерализации для нашей экономики. Честно. Один из таких рисков, если я не ошибаюсь, — это необходимость найти баланс между либерализацией экономики и созданием рабочих мест. Другими словами, выходит, что либерализация торговли и экономическая интеграция угрожает рабочим местам? Почему эти два фактора должны противоречить друг другу?» — написал он.

«Когда пошла речь о географии, я не стал читать дальше. В общем, если отложить в сторону статью, мне лично странно слышать до сих пор (на календаре 2022 год) такие аргументы, как либерализовать ли торговлю и экономику, каковы риски, не будем торопиться, будем осторожны, подумаем о геополитике, что будет с рабочими местами и так далее. Мы много раз ставили и слушали кассету коммунистической партии. Однако кассеты — это технология, которая отстала на два поколения», — отметил экономист.

«Получили представление о мировоззрении бывших госпланистов»

Финансист Отабек Бакиров также критично оценил выступление Галины Саидовой.

«Из того, что я прочитал (до упоминания альтернативы ЕАЭС), я пришел к выводу, что в экономических парадигмах они могут говорить, что белое — это чёрное, чёрное — это белое, и, что хуже всего, они, люди, принимающие политические решения, убеждают [нас] в этом», — написал он.

Отабек Бакиров назвал это «единственной пользой, которую мы получили от инвестиционного форума».

«Под предлогом форума мы хотя бы получили представление о мировоззрении бывших госпланистов, формирующих экономическую идеологию. Дальше не стоит поддаваться иллюзиям», — заявил он.