По итогам биржевых торгов 24 марта ежедневная средняя цена на сахар всех категорий снизилась ещё на 14% по сравнению с показателем предыдущего торгового дня — с 10101,3 до 8735,8 сума за 1 кг. Об этом сообщила пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

В четверг на биржевые торги было выставлено почти на 50% больше сахара — 3200 тонн, при этом было реализовано только 2874 тонн (90%), что говорит о снижении спроса со стороны покупателей. Завод «Хоразм шакар» реализовал 1600 тонн, «Ангрен шакар» — 1274 тонн.

Фото: UzEx.

В целом за последние два торговых дня (18 и 24 марта) биржевая цена сахара снизилась почти на 30%. Этого удалось достичь за счёт применения рыночных мер, в том числе благодаря увеличению уровня предложения, говорится в сообщении.

Сотрудник Хорезмского сахарного завода в интервью Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана обвинил в росте цен предпринимателей.

«Мы бесперебойно поставляем сахар через биржевые торги. Но некоторые предприниматели в панике закупили сахар в большом объёме, больше, чем есть потребность. В результате искусственно поднялись цены, хотя оснований для этого нет», — заявил он.

Представитель предприятия также опроверг сообщения о том, что события в зарубежных странах влияют на производство сахара в Узбекистане.

«Мы привозим сахар-сырец из Бразилии. У нас достаточно запасов, мы вполне можем обеспечить население сахаром. По решению правительства организованы ярмарки, куда мы тоже поставляем сахар», — отметил он.

Напомним, в середине марта цены на сахар на бирже достигали 12700 сумов. В розницу цена достигала 16 тысяч сумов за 1 кг.

17 марта Антимонопольный комитет издал инструкцию по реализации через биржевые торги не менее 2000 тонн сахара в день по 1 тонне в каждом лоте. Кроме того, каждому покупателю разрешено продавать не более 20 тонн в одной торговой сессии, обеспечивая при этом равные условия для всех участников.

В России, Казахстане и Кыргызстане также наблюдается высокий спрос на сахарную продукцию. По данным властей этих стран, ажиотаж вызван спекуляциями и искусственным дефицитом.