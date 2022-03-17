Антимонопольный комитет объявил меры по сдерживанию роста цен на сахар в Узбекистане.

Фото: Расул Кушербаев / Telegram.

Глава АМК Шахрух Шарахметов в письме товарно-сырьевой бирже, заводам «Ангрен шакар» и Хоразм" шакар", предписал с 18 марта:

выставлять на биржу не менее 2000 тонн сахара с объёмом лотов в 1 тонну для создания равных возможностей для участников торгов. Весь объём должен быть выставлен на торги на утренней сессии;

ограничить предельный объём сахара, реализуемого одному покупателю в рамках одной торговой сессии, до 20 тонн.

Согласно письму, эти меры направлены на «недопущение резкого роста цен на сахар, искусственного дефицита на биржевых торгах, манипулирования ценами и других негативных явлений».

В четверг Антимонопольный комитет сообщил о «необоснованном и резком росте цен» на сахар на внутренних рынках и попросил население «не паниковать». АМК также предупредил предпринимателей об ответственности за необоснованное повышение цен.

В среду со ссылкой на данные товарно-сырьевой биржи (UzEx) «Газета.uz» писала, что если по итогам биржевых торгов 1 марта средняя цена на сахар составляла 8227 сумов, то 15 марта стоимость выросла до 9085,8 сума (+10,4%). 16 марта цены за день подскочили ещё на 10,1% — до 10008,1 сума.

Источник: UzEx.

К концу торгов 17 марта стороны заключали сделки о продаже сахара по 12620−12700 сумов за кг, хотя ещё на утренней сессии стоимость составляла около 11 тысяч сумов. С учётом этих цен можно отметить, что с начала месяца рост составил 54,3%.

Продавец продуктового магазина, с которым побеседовал корреспондент «Газеты.uz», сообщил, что не смог купить сахар на оптовом рынке из-за резкого роста цен. По его словам, в четверг мешок сахара в 50 кг продавали по 800 тысяч сумов, то есть по 16 тысяч сумов за кг.

В России, Казахстане и Кыргызстане также наблюдается высокий спрос на эту продукцию. По данным властей этих стран, ажиотаж вызван спекуляциями и искусственным дефицитом.