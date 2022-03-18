По итогам биржевых торгов 18 марта на ежедневная средняя цена на сахар всех категорий снизилась на 15,3% по сравнению с показателем предыдущего дня — с 11 921,9 до 10101,3 сума за кг. Об этом сообщила пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

Согласно реестру заключённых сделок, последние контракты на бирже заключались по 9550,65 сума за кг сахарной продукции, хотя ещё 17 марта лоты уходили по 12620−12700 сумов за кг. Стоит отметить, что в пятницу весь объём сахара был реализован в ходе утренней торговой сессии.

За прошедший торговый день был реализован весь выставленный объём сахара в 2100 тонн. Предприятие «Хоразм шакар» реализовало через биржу 1200 тонн, а «Ангрен шакар» — 900 тонн сахара.

Количество покупателей, принявших участие в биржевых торгах по сахару, увеличилось до 267 участников, что на 32% больше чем за 17 марта и в три раза больше относительно 1 марта.

«В приобретении сахара формируется сбалансированное распределение товара среди регионов в зависимости от уровня спроса. Относительно лидирующие позиции заняли город Ташкент и Ташкентская область (30%), Самаркандская область (12%), Кашкадарьинская и Хорезмская области (по 10%), Андижанская и Бухарская области (по 8%)», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта Антимонопольный комитет издал инструкцию по реализации через биржевые торги не менее 2000 тонн сахара в день по одной тонне в каждом лоте. Кроме того, каждому покупателю разрешено продавать не более 20 тонн в одной торговой сессии, обеспечивая при этом равные условия для всех участников.

В России, Казахстане и Кыргызстане также наблюдается высокий спрос на эту продукцию. По данным властей этих стран, ажиотаж вызван спекуляциями и искусственным дефицитом.