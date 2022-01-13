Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 января провёл совещание, посвященное деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства стратегического развития.

Агентство стратегического развития представило факторы, влияющие на инвестиционный климат. «Газета.uz» обратила внимание на них на слайде презентации, показанном в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Среди перечисленных факторов — экономическое развитие, судебная система, политическая стабильность, развитие инфраструктуры, административные барьеры, экологическая ситуация, налоговая система, защита прав бизнеса, социальная среда, личная безопасность и климатические условия.

Агентство привело примеры негативного влияния на инвестклимат:

часто меняющиеся правила игры для бизнеса;

недостаточное количество школ и медицинских учреждений;

вопросы качества и охвата услугами;

противоречивые заявления хокимов;

небезопасные дороги (плохое качество, опасные дороги, отсутствие культуры вождения) и т. д.





На Агентство стратегического развития, образованное 19 июля 2021 года, возложено множество задач, включая изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций и реализации проектов, выявление перспективных направлений инвестиционной деятельности, разработка предложений по реформированию отраслей экономики на основе международного опыта и повышение инвестиционного потенциала регионов.





Агентство в 2022 году планирует провести 18 мероприятий. В их числе — внедрение нового механизма продвижения инвестиционных проектов, улучшение инвестиционного климата через сокращение теневой экономики, внедрение рейтинга инвестиционного климата регионов, запуск онлайн-платформы по выявлению и решению системных проблем предпринимателей, разработка совместно со Всемирным банком стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Агентство создаст основу для расширения объёма инвестиций и экспортного потенциала. Поэтому необходимо разработать „дорожную карту“ по стратегическому развитию регионов и отраслей, привлекать в этот процесс квалифицированных специалистов и советников из-за рубежа», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Определены задачи по созданию методологии в области стратегического развития и её внедрению в каждом регионе и отрасли.

В ежегодном отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате более чем в 165 странах отмечается, что у Узбекистана есть потенциал стать одной из самых успешных экономик в Центральной Азии, но для достижения этой цели необходимо обеспечить закрепление рыночных реформ путём совершенствования законодательства и обеспечения его надлежащего исполнения.

Пандемия задержала процесс реорганизации и приватизации государственных предприятий, а также замедлила дальнейшую либерализацию и развитие рынка капитала Узбекистана, отмечается в докладе. В этот период иностранные компании продолжали сообщать о случаях непрозрачной практики госзакупок, а также «непоследовательного соблюдения госорганами и предприятиями руководящих принципов и положений официальной политики». Недостаточным остаётся и применение законодательства о защите прав интеллектуальной собственности, отметили в Госдепартаменте США.