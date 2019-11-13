Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 ноября подписал постановление о создании Совета иностранных инвесторов при президенте.
Совет создается при содействии Европейского банка реконструкции и развития в целях улучшения инвестиционного климата в стране, расширения привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и другие важные сферы, а также организации качественного инвестиционного процесса с учетом передового международного опыта.
Новая структура является консультативно-совещательным органом при президенте, ее состав формируется из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, инвестиционных и других структур, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, включая ЕБРР, осуществляющих в том числе инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Узбекистане, а также других участников.
Совет будет осуществлять деятельность в форме пленарных и промежуточных сессий, которые проводятся, соответственно, раз в год и минимум два раза в год.
Основные задачи совета:
- консультирование правительства Узбекистана по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны исходя из наиболее успешного опыта и достижений мировой практики;
- непосредственное участие в создании благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов стимулирования отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные отрасли экономики, а также регионы страны с целью организации современных производств по выпуску конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, а также содействие активному привлечению инвестиций, прежде всего прямых иностранных инвестиций, и развитию взаимовыгодной торговли;
- обеспечение эффективного взаимодействия госорганов и хозсубъектов с зарубежными компаниями, банками, инвестиционными и иными структурами, международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями;
- выявление и анализ ключевых факторов, препятствующих привлечению инвестиций и активности инвесторов, в том числе иностранных, обеспечение поддержания благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в республике;
- выработку действенных предложений, направленных на устранение факторов, сдерживающих инвестиционные процессы, совместными усилиями госорганов, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, зарубежных компаний, банков, инвестиционных и других структур, осуществляющих деятельность в Узбекистане;
- содействие в совершенствовании механизмов поддержки экспортеров, развитии торговой инфраструктуры, системы электронной коммерции, создании благоприятных условий для продвижения отечественных товаров и услуг на внешние рынки, формировании эффективных транспортных коридоров, современных логистических цепочек;
- внедрение положительного зарубежного опыта в процессы создания и использования современных систем управления качеством продукции, последовательную реализацию мер по обеспечению соответствия отечественных товаров требованиям международных стандартов и технических регламентов, повышению их конкурентоспособности, поддержку применения передовых информационно-коммуникационных технологий;
- подготовку предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности в Узбекистане;
- определение приоритетных направлений и выработка действенных мер, обеспечивающих улучшение международного имиджа и повышение позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах.