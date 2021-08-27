Президент Шавкат Мирзиёев 27 августа обозначил приоритеты и планы в сфере энергетики на церемонии запуска фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства заявил, что за последние 5 лет количество предпринимателей увеличилось на 25%, а объёмы их потребления электроэнергии — на 30%.

По его словам, в ближайшие 5 лет Узбекистан планирует увеличить рост экономики в 1,5 раза и довести валовой внутренний продукт (ВВП) как минимум до 100 млрд долларов.

«В связи с этим будут запущены тысячи средних и крупных промышленных предприятий, а потребность в электроэнергии достигнет 100 миллиардов киловатт-часов. Это на 30 миллиардов киловатт-часов больше, чем сейчас. Поэтому у нас очень большие планы по реализации новых реформ и проектов в электроэнергетике», — заявил президент.

В частности, в течение следующих 5 лет будет введено дополнительно 11,5 тысяч МВт новых мощностей по 19 проектам на сумму 6,5 млрд долларов. К 2030 году доля возобновляемых источников в структуре выработки электроэнергии превысит 30%.

Для подачи электроэнергии в регионы намечено построить 3000 км новых линий электропередачи на 500 и 220 кВт.

Шавкат Мирзиёев указал, что на сегодняшний день устарели 66% низковольтных сетей, 74% подстанций и более 50% трансформаторных пунктов. Поэтому в ближайшие пять лет планируется полностью реконструировать 70 тысяч км низковольтных линий электропередачи, 22 тысячи трансформаторов и более 100 подстанций.

«В последнее время мы уделяем особое внимание созданию единой энергетической цепочки и укреплению взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами. С этой целью будут реализованы совместные проекты по производству электроэнергии. Самое главное, мы запустим дополнительные магистральные сети, которые соединят энергосистемы стран нашего региона», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев на совместном заседании палат парламента в начале 2020 года уже отмечал, что ВВП Узбекистана за пять лет планируется увеличить до 100 млрд долларов. По оценке Всемирного банка, при расчёте в долларах в 2019 году ВВП составлял 57,92 млрд долларов, а в 2020 году показатель снизился до 57,7 млрд долларов. В сумовом выражении ВВП вырос на 1,6% — до 580,2 трлн сумов.

Президент в пятницу также принял участие в церемонии запуска первой частной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области. Он назвал объект «первой ласточкой» в энергетической системе «Нового Узбекистана». По его словам, до 2025 года будут созданы все условия для производства частными инвесторами до 50% электроэнергии всей страны.