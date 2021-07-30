Президент Узбекистана 30 июля подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению доступа к образованию в высших образовательных организациях».

С 2021/2022 учебного года внедряется в практику новая система выделения образовательных кредитов для обучения по дневной форме в бакалавриате и в магистратуре во всех высших образовательных организациях республики на платно-контрактной основе.

Коммерческие банки будут выделять образовательные кредиты за счет кредитных ресурсов, размещаемых Министерством финансов, по основной ставке Центрального банка (сейчас — 14%). Основная часть образовательного кредита погашается после окончания официального срока обучения студента, начиная с седьмого месяца в течение семи лет.

При оформлении и погашении образовательного кредита разрешается участие членов семьи студента, имеющих постоянный доход, в качестве созаемщиков.

Для выделения образовательного кредита детям из семей, включенных в «Единый реестр социальной защиты», залог и поручительство не требуются.

Создается Фонд по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов. В 2021 году ему выделяются средства из государственного бюджета в размере не менее 1 трлн сумов, в последующие годы — исходя из фактической потребности.

Кредиты смогут получить студенты как государственных вузов, так и частных и зарубежных высших образовательных организаций и их филиалов.