21 марта в одном из частных домов в Коканде скончались пять человек. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщила, что причиной смерти предположительно стало отравление угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Канал Fargoniy.uz сообщил, что погибшие были членами одной семьи — имам-хатиб мечети «Хазрати Аббос» Саидкамолхон Махмудов, его супруга и три несовершеннолетних ребёнка.

По данным пресс-службы «Худудгазтаъминот», в гаражном помещении, над которым находилась спальня, установлен двухконтурный котел. Обнаружено нарушение целостности дымохода, что могло стать причиной скопления угарного газа.

В МЧС отметили, что 18 февраля в доме был проведён профилактический осмотр газового оборудования, жильцы были проинструктированы о правилах пожарной безопасности, о чём имеется отметка в специальной книге.