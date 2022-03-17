Агентство государственных услуг (АГУ) сообщило о временной приостановке услуги по замене старого водительского удостоверения с 19 марта по 2 апреля. Организация объяснила это «технико-профилактическими мероприятиями». В Службе безопасности дорожного движения пока не сообщали о приостановке замены прав в своих подразделениях.

В агентстве также сообщили, что новые водительские удостоверения поменяли только 2,6 миллиона человек, а более 3,1 миллионов всё ещё имеют старые права. Теперь крайние сроки замены прав планируется продлить ещё на год — до 31 декабря 2023 года (в зависимости от года выдачи крайний месяц может меняться).

Исходя из количества граждан со старыми правами, намечено увеличить количество пунктов по замене водительского удостоверения не менее чем в 2 раза с учетом приблизительного количества посетителей. На сегодняшний день в общей сложности работают 74 пункта (49 — подразделения СБДД, 25 — АГУ).

Агентство со ссылкой на данные МВД сообщило, что с 1 апреля 2022 года к водительским удостоверениям, признанным недействительными, не будут штрафовать. Напомним, что согласно предыдущему крайнему сроку документы, выданные до 2010 года, необходимо было обменять до 31 марта 2022 года.

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Изначально завершить обмен прав и техпаспортов планировалось до 31 декабря 2020 года. Весной 2020 года срок был продлён на год, а в ноябре 2021 года — до конца 2022 года.