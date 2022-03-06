Крупнейшие международные платежные системы сообщили о полной приостановке операций в России. Об этом сначала сообщила Visa, а затем Mastercard.

В компаниях сообщили, что в «ближайшие дни» перестанут работать со своими клиентами и партнёрами в России, чтобы прекратить все транзакции. После этого все карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами России (в том числе в Узбекистане). После этого также любые карты Visa и Mastercard, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

«Мы вынуждены пойти на этот шаг после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали, — сказал Эл Келли, председатель и главный исполнительный директор Visa Inc. — Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями».

Операции по картам Visa или Mastercard, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут работать в России, объясняли РИА «Новости» представители Национальной системы платёжных карт. Такие операции вместо зарубежных компаний будет обрабатывать сама НСПК.

Банк «Сбер» после решения зарубежных компаний заявил, что оно не повлияет на работу его карт внутри страны.

«Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений», — говорится в сообщении.

Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены. В банке рекомендовали россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты).

В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы «Мир» (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр), отметили в «Сбере».

«Альфа-Банк» предположил, что Visa и Mastercard приостановят работу в России через три дня.

«Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard Альфа-Банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей — временно нет. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные», — предупредили в банке.

В Центробанке России сообщили, что все трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

РБК указал, что карты Visa и Mastercard перестанут также работать в иностранных магазинах и в кошельках Apple Pay и Google Play. ЦБ подтвердил, что оплата покупок в зарубежных интернет-магазинах не пройдёт.