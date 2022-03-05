Три гражданина Республики Узбекистан попали в автомобильную аварию при подъезде к границе Польши. Об этом сообщил посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов.

Во время ДТП в автомобили находились Отабек Равшанбек угли Хакимов (2001 г. р.), Бехзод Жамолиддин угли Хусаинов (2001) и Шерзод Шавкат угли Солохиддинов (2001),

В результате аварии Отабек Хакимов скончался на месте. Остальные два соотечественника находятся в городской больнице во Львове.

Посольство направило во Львов представителя группы волонтеров посольства, врача Темурбека Юсупова. Его прибытие в город ожидается 5 марта.

«Выражая соболезнование родственникам Хакимова Отабека, хотели бы заверить всех родных и близких пострадавших соотечественников в том, что посольством будут предприняты максимальные усилия по сохранению их жизни, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины», — говорится в сообщении.

Посольство также заверило, что предпримет усилия по отправке тела узбекистанца на родину в максимально быстрые сроки «в соответствии с традициями нашего народа».

«В то же время, просили бы понимания, что решение данного вопроса осложняется боевыми действиями и массовой эвакуацией, происходящей в стране», — отмечается в сообщении.

К утру 4 марта сообщалось, что из Украины через Польшу в Узбекистан эвакуировано 2579 человек.