Общее количество вывезенных из Украины через территорию Польши 11 авиарейсами граждан Узбекистана к 4 марта составило 2579 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

4 и 5 марта ожидается ещё три рейса из польского города Катовице: 4 марта — в 14:30 и в 16:00 по ташкентскому времени, 5 марта — в 3:00.

Сейчас на территории Польши находятся более 1480 узбекистанцев, 700 из них размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, 780 человек — в аэропорту Катовице.

«По оценкам специалистов, Узбекистан в числе немногих стран мира оперативно наладил работу по вывозу своих граждан из зоны боевых действий. Все репатриационные рейсы осуществляются на безвозмездной основе», — отметил Юсуп Кабулжанов.

По информации посольства Узбекистана в Польше, аэропорт города Катовице переполнен. Усилиями дипломатов созданы условия для граждан Узбекистана, в том числе горячее питание. Мэрия города запустила упорядоченную систему прохождения в здание аэропорта и регистрации пассажиров. Порядок контролируется полицией и местными волонтёрами. Созданы специальные коридоры для женщин с детьми и людей преклонного возраста. Все граждане обслуживаются на основе заранее подготовленных списков.

«Осознавая стремление сограждан быстрее вернуться на Родину, просим всех соотечественников сохранять спокойствие, не паниковать, не поддаваться провокациям и конфликтным ситуациям. Заверяем, что все граждане будут возвращены в страну», — говорится в сообщении.