Общее количество вывезенных из Украины через территорию Польши 11 авиарейсами граждан Узбекистана к 4 марта составило 2579 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

4 и 5 марта ожидается ещё три рейса из польского города Катовице: 4 марта — в 14:30 и в 16:00 по ташкентскому времени, 5 марта — в 3:00.

Сейчас на территории Польши находятся более 1480 узбекистанцев, 700 из них размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, 780 человек — в аэропорту Катовице.

«По оценкам специалистов, Узбекистан в числе немногих стран мира оперативно наладил работу по вывозу своих граждан из зоны боевых действий. Все репатриационные рейсы осуществляются на безвозмездной основе», — отметил Юсуп Кабулжанов.

По информации посольства Узбекистана в Польше, аэропорт города Катовице переполнен. Усилиями дипломатов созданы условия для граждан Узбекистана, в том числе горячее питание. Мэрия города запустила упорядоченную систему прохождения в здание аэропорта и регистрации пассажиров. Порядок контролируется полицией и местными волонтёрами. Созданы специальные коридоры для женщин с детьми и людей преклонного возраста. Все граждане обслуживаются на основе заранее подготовленных списков.

Реклама на Газета.uz

«Осознавая стремление сограждан быстрее вернуться на Родину, просим всех соотечественников сохранять спокойствие, не паниковать, не поддаваться провокациям и конфликтным ситуациям. Заверяем, что все граждане будут возвращены в страну», — говорится в сообщении.