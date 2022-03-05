Авиакомпания «Аэрофлот» закрывает с 8 марта все международные рейсы, кроме полетов в Минск. Пресс-служба компании объяснила это «возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Отмена международных направлений относится также к рейсам авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

«Аэрофлот» продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Также продолжаются полеты в и из Минска", — отмечается в сообщении.

С 6 марта «Аэрофлот» (00:00 мск) прекратит принимать на рейсы пассажиров международных рейсов с билетом туда — обратно, если обратный полет был рассчитан на даты после 8 марта. Тех, у кого билет только в одну сторону, компания примет к перевозке до 8 марта.

Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета. В компании добавили, что зарубежные пассажиры с билетом туда — обратно также могут их переоформить.

«Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию» — говорится в сообщении.

Авиакомпания Smartavia приостановила выполнение международных рейсов до 19 марта.

Ещё одна российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта отменила все рейсы по международным направлениям.

«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines», — говорится в пресс-релизе.

«Аэрофлот» осуществлял прямые рейсы в два города Узбекистана — Ташкент и Самарканд. S7 Airlines летала в Бухару, Карши, Навои, Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергану.

Smartavia в Узбекистане отменяет следующие рейсы:

Санкт-Петербург — Наманган — Санкт-Петербург;

Санкт-Петербург — Бухара — Санкт-Петербург;

Москва — Фергана — Москва.

О ситуации с международными полетами в России

На фоне военного вторжения России в Украину Евросоюз и США в рамках пакета санкций закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. В ответ Россия закрыла небо для самолетов из 37 стран.

26 февраля Евросоюз ввел санкции, предусматривающие запрет на продажу новых самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию гражданских воздушных судов.

Кроме того, с 28 марта планируется аннулировать действующие лизинговые договоры с российскими компаниями, то есть санкции обязали иностранных лизингодателей вернуть себе отданные в аренду самолеты к 28 марта.

Европейский авиапроизводитель Airbus и американский авиаконцерн Boeing ранее приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

После этого самолёты российских авиакомпаний начали арестовывать при международных полетах, даже при вывозных рейсах.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Агентство рекомендовала авиаперевозчикам, самолеты которых находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и зарегистрированы не в России, а следовательно, существуют риски ареста или задержания самолетов за границей, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта.

По данным консалтингового агентства IBA, на Россию в 2021 году приходилось около 6% мирового рынка авиаперевозок. Порядка 515 российских самолетов с рыночной стоимостью 10 млн долларов арендуются у зарубежных компаний, подсчитали аналитики фирмы Cirium.

По данным Росавиации на середину февраля 2022 года, в эксплуатации у крупнейших российских авиакомпаний находился 491 самолет производства Airbus, Boeing и Embraer, которые перевезли 72% от всего пассажиропотока российских авиакомпаний.