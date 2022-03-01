Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций, сообщило РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Ограничения распространяются на авиакомпании из таких стран, как Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

В особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полёты из указанных государств.

Напомним, ранее Евросоюз запретил любым российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним в рамках санкций после вторжения России в Украину.