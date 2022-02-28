26−27 февраля, на третий и четвёртый день войны, бои на территории Украины продолжились. «Газета.uz» рассказывает краткие итоги этих дней.

В субботу российские боевые группы продвигались на юге — в Запорожской области и в районе Мариуполя, а также к северу от Луганска. Ведутся тяжелые встречные бои на юго-западе, в Херсонской и Николаевских областях, а в районе Харькова военные России имеют большие проблемы, пишет Meduza.

Украина опубликовала записи допросов более десятка пленных. Большая часть из них захвачена в районе Харькова, откуда же пришли видео нескольких российских колонн со сгоревшей, поврежденной и брошенной техникой, в том числе артиллерией, отмечает издание.

Фото: Aris Messinis / Twitter.

В районе переправы через Днепр у Херсона идут встречные бои. Большой автомобильный мост в Антоновке находится под контролем российских войск, но в самом Херсоне — в нескольких километрах от моста — остаются украинские войска.

Вокруг города сбивают самолеты и вертолеты, уничтожают российские и украинские колонны. Большая колонна техники (в основном состоящая из грузовиков и заправщиков неизвестной принадлежности) сгорела вечером на дороге в Николаев.

Восточнее, в Запорожье, российские боевые группы захватили Мелитополь и продолжили наступление на широком фронте и прошли за день десятки километров.

Фото: Aris Messinis / Twitter.

В Минобороны РФ сообщили, что полностью блокированы города Херсон и Бердянск, а также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Украинская сторона отмечает, что идёт оборона Херсона, продолжаются обстрелы Харькова и Балаклеи.

В Луганской области российские войска и их союзники из самопровозглашенной ЛНР переправились 25 февраля по наведенному понтонному мосту через Северский Донец и захватили станицу Луганскую, которую пытались захватить ещё в 2014—2015 годах, отмечает Meduza.

Фото: Aris Messinis / Twitter.

В районе Киева и Чернигова идут бои. Российские войска собирают силы вокруг Гостомеля и аэропорта «Антонов». Украинские СМИ сообщили, что разгромлены «кадыровцы» — полка Росгвардии из Чечни во главе с их командиром, но Рамзан Кадыров опроверг информацию. При этом он подтвердил развертывание чеченских подразделений на Украине.

С запада — со стороны Сумской области — к Киеву медленно подходит еще одна колонна российских войск, которая вскоре может вступить в борьбу за город.

Власти Украины запустили сайт «Ищи своих», где публикуются сведения о «пленных и погибших российских солдатах» (его позже заблокировал Роскомнадзор). Также открыта горячая линия «Вернись живым из Украины».

Вечером 27 февраля МВД Украины сообщило, что за четыре дня из-за войны погибли 352 человека, из них 14 детей (ранее Минздрав сообщал о гибели 16 детей), пострадали — 1684 человека, включая 116 детей. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины погиб 31 человек и 106 были ранены.

На четвёртый день войны, 27 февраля, Минобороны РФ признало потери, но не раскрыло их количество.

Россия (по итогам 28 февраля) сообщила, что с начала войны «поразила» 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, а также «уничтожила» 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

Сообщается, что это брошенная техника российских войск. Фото: УНИАН.

По данным украинской стороны, общие «потери противника» за три дня (24,25 и 26 февраля) составляют:

Самолеты — 27

вертолеты — 26

Танки — 146

Боевые бронетранспортеры — 706

Пушка — 49

КНИГА ЗРК — 1

РСЗВ БМ-21 «Город» — 4

Автомобильная техника — 30

Танки — 60

БПЛА — 2

Корабли / лодки — 2

и 4300 человек (подлежит уточнению).

Возможные переговоры

Утром 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на переговоры с Россией в Минске, поскольку из Беларуси «летели ракеты». Он заявил, что готов к диалогу на других площадках, например, в Варшаве, Будапеште, Братиславе, Стамбуле или Баку.

Позже Зеленскому позвонил президент Беларуси Александр Лукашенко, который предложил провести переговоры в Гомельской области Беларуси. По его словам, белорусский коллега заверил, что армия Беларуси не будет воевать против Украины.

Зеленский согласился на проведение переговоров на на украинско-белорусской границе. Он отметил, что «пусть и маленький, но все-таки шанс».

Военная помощь Украине

Колонна транспорта из Польши.

Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба утром 26 февраля сообщил, что страна получает военную помощью от других стран. В частности, по его словам, прибыло противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для всех типов оружия и артиллерии, автомобили, бронежилеты, топливо, десятки позиций вооружений и амуниции. «Будет еще больше. Главное, чтобы мы крепко стояли и держали Киев», — пояснил министр.

Помощь Польши предоставляется несколькими пакетами. Уже прибыла колонна с боеприпасами, оружием и беспилотниками.

Президент Владимир Зеленский по результатам утреннего разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что в Украину следует оружие и оборудование от партнеров.

Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё решила закрыть проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям России и Украины. Исключение — возвращение в порт основной стоянки. Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом в своем Twitter-аккаунте выразил благодарность Эрдогану и турецкому народу за запрет прохода российских военных кораблей в Черное море.

Правительство Финляндии направит Украине бронежилеты, шлемы и разрешает поставку полевых орудий.

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил в пятницу канцлер министерства обороны Кусти Салм.

Партия военной амуниции, скомплектованная в Литве, также передана украинской стороне.

Венгрия отказалась предоставлять Украине оружие.

В МИД Великобритании сообщили, что страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение и усилить санкции против России.

Военная цензура

Роскомнадзор направил уведомления с требованием ограничить доступ к «недостоверной информации» в адрес 10 СМИ — «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», The New Times, «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая газета», «Журналист», «Лениздат».

Роскомнадзор считает, что эти издания опубликовали «недостоверную общественно значимую не соответствующую действительности информацию» об обстрелах украинских городов российскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также «материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

«Новая газета» назвала это «военной цензурой».

Санкции





Евросоюз закроет небо для всех российских самолетов, включая частные, заявила главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По её словам, ЕС собирается закрыть воздушное пространство для самолетов, «принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых из России» — включая «частные самолеты олигархов».

Также она заявила о планах «запретить кремлевскую медийную машину в ЕС»: RT, Sputnik и их дочерние компании не смогут «распространять ложь, оправдывающую войну Путина».

ЕС обсудит введение жестких санкций против российских олигархов, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии пояснил, что власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники».

Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам «золотых паспортов», наличие которых позволяет россиянам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.

Фото: Ursula von der Leyen / Twitter.

ЕС также объявит новый пакет санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада договорились об отключении от платежной системы SWIFT уже попавших под санкции российских банков.

Помимо отключения от международной системы межбанковских платежей, западные государства объявили о «парализации активов» Центробанка, то есть, российский ЦБ не сможет использовать свои международные резервы, по оценкам США, на 630 миллиардов долларов, для поддержки рубля.

ФИФА наложила санкции на сборную России по футболу. Команда будет официально выступать под названием «Команда Российского футбольного союза». Домашние матчи сборная будет проводить на нейтральных стадионах без зрителей. Использование флага и гимна в международных матчах будет запрещено. Международные соревнования в России проводиться не будут. ФИФА продолжит диалог с МОК и УЕФА по поводу отстранения российской команды от международных соревнований.

Угроза ядерным оружием

Фото: Алексей Никольский / ТАСС.

Владимир Путин на встрече с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы — в ответ «на агрессивные высказывания на Западе». Санкции против России он назвал «нелегитимными».

В стратегические силы сдерживания входят Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу первых составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.

«Нет войне»

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал к миру в Украине, совладелец инвесткомпании «Альфа-Групп» Михаил Фридман попросил остановить «кровопролитие в ходе военных действий на Украине».

Управляющий директор «Яндекса» в письме сотрудникам выразил надежду, что «военные действия будут остановлены».

Сотрудники российской IT-отрасли опубликовали открытое письмо против войны России с Украиной — его подписало больше тысячи человек, в том числе «Яндекса», HeadHunter, VK и «Сбера».

Подобные письма публикуют представители и других отраслей России — например, от учителей, учёных и научных журналистов, врачей, работников культуры, более 250 российских муниципальных депутатов и другие.