Центральный банк Узбекистана прокомментировал приостановку и перебои в работе системы денежных переводов в ряде банков страны.

25 февраля «Хамкорбанк» приостановил приём переводов из «Сбербанк Онлайн» по причине «технических работ, проводимых в системах банка». Через три дня приём переводов из мобильного приложения «Сбербанка» был возобновлён.

В понедельник банк «Ипак йули» также сообщил о приостановке зачисления на карты переводов из «Сбербанк Онлайн», а также работу с сервисом «Юнистрим». В сообщении отмечается, что ограничения введены «по техническим причинам» и носят временный характер.

28 февраля цифровой банк Apelsin перестал принимать денежные переводы из России и отправлять их в эту страну. В пресс-службе банка заявили, что операции в рублях временно приостановлены из-за высокой волатильности. При этом переводы через Visa, Mastercard и Western Union работают в обычном режиме.

В заявлении Центробанка Узбекистана говорится, что имеется множество систем денежных переводов из РФ в Узбекистан, и «в случае перебоев в работе некоторых систем возможно использование другой альтернативы».

«В связи с актуальностью международных денежных переводов для населения банки Узбекистана принимают необходимые меры для их бесперебойной работы», — говорится в сообщении.

Напомним, что пять крупных банков России, в том числе Сбербанк, ВТБ и «Совкомбанк» (недавно приобрёл «Узагроэкспортбанк») попали под санкции западных стран против России, объявленные в связи с военным вторжением в Украину. Введение жёстких санкций против Банка России и крупнейших российских банков, в том числе отключение их от системы SWIFT, обрушило курс рубля.

Российский Центробанк принял ряд мер по стабилизации курса рубля — запуск валютных интервенций и резкое повышение ключевой ставки до 20% годовых. Параллельно с этим Министерство финансов объявило, что обяжет экспортёров продавать 80% валютной выручки на рынке.

Президент России Владимир Путин также подписал указ о специальных экономических мерах для борьбы с санкциями. Согласно документу, резиденты теперь не могут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые за рубежом, а также переводить средства без открытия счёта с использованием иностранных электронных средств платежа.