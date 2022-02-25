Ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Объявление о войне в обращении к нации сделал президент РФ Владимир Путин, назвав её «специальной военной операцией», цель которой — «демилитаризация и денацификация» Украины. «Газета.uz» рассказывает, как международное сообщество отреагировало на российское нападение.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации в четверг назвал российское вторжение в Украину «атакой на демократию и свободу в Восточной Европе и во всём мире».

«Президент России Путин […] напал на дружественную страну без какой-либо провокации и без какого-либо веского предлога. Бесчисленные ракеты и бомбы обрушиваются на ни в чём не повинное население», — заявил глава британского правительства.

«Путин будет осуждён в глазах мира и истории: он никогда не сможет смыть кровь Украины со своих рук […] Теперь мы видим его таким, какой он есть: кровавый агрессор, который верит в имперские завоевания», — сказал Джонсон, выступая позже на заседании членов парламента.

«В дипломатическом, политическом, экономическом и, в конечном счёте, в военном отношении эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна закончиться провалом», — подчеркнул премьер, анонсируя новый пакет санкций против России.

Санкции

1. Активы всех крупных российских банков, включая второй по размеру в России банк ВТБ, будут заморожены;

2. Всем крупным российским компаниям запретят привлекать финансирование на британских рынках, а российскому государству -привлекать суверенный долг;

3. Индивидуальные санкции в отношении более 100 физических, юридических лиц и дочерних компаний. В их числе оборонная госкомпания «Ростех» и группа олигархов, считающихся особенно близкими к Кремлю;

4. Самолётам «Аэрофлота» запретили приземляться в Великобритании;

5. Приостановлено действие лицензий на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в гражданских или военных целях. Например, электрические компоненты и детали для грузовиков;

6. Будет прекращён экспорт высокотехнологичных товаров, включая оборудования для нефтепереработки;

7. Сумма депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании, будет ограничена. Мера коснётся и тех, у кого двойное гражданство.

Все санкции, введённые против России, будут распространены и на Беларусь.

Ранее, 22 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

США

Президент США Джо Байден в четверг также выступил с обращением по ситуации в Украине.

«Российские военные начали жестокое нападение на народ Украины без провокации, без оправдания, без необходимости, — заявил глава США. — […] Путин агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести последствия».

Байден объявил новый пакет санкций США против России, которые, по его словам, приведут к «серьёзным издержкам» для российской экономики, как «немедленно, так и со временем». Кроме того, он не исключил, что США могут ввести персональные санкции против Владимира Путина.

Байден добавил, что Штаты не будут вступать в конфликт с Россией в Украине, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.

Санкции

1. Замораживаются активы банков ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Закрываются все корреспондентские счета «Сбербанка»;

2. 11 госкомпаниям, включая «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и другие, ограничили выход на американский рынок капитала;

3. Персональные санкции введены против членов семей элиты, близкой к Владимиру Путину — это сыновья экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Санкции также введены против первого вице-президента «Сбербанка» Александра Ведяхина и зампредов ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьёва.

4. Запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. Список включает полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, лазеры и сенсоры.

22 февраля США ввели санкции против двух российских банков, членов семей элиты, близкой к Путину, и российского суверенного долга.

Канада

«Канада самым решительным образом осуждает вопиющее нападение России на Украину. Эти неспровоцированные действия являются явным дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также нарушают обязательства России по международному праву и Уставу ООН», — заявил в четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глава канадского правительства призвал Россию прекратить нападения и вывести свои войска с территории Украины, добавив, что действия российских властей повлекут за собой «серьёзные последствия». Он также объявил новые санкции против России, которые будут дополнять ограничения, принятые 22 февраля после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Санкции

1. Ограничения в отношении 58 дополнительных российских физических и юридических лиц, включая банки, финансовые элиты и их семьи;

2. Санкции против членов Совета безопасности России, включая министра обороны, министра финансов и министра юстиции;

3. Прекращение выдачи всех экспортных разрешений для России и отмена уже выданных разрешений.

Япония

«Это чрезвычайно серьёзная ситуация с последствиями для международного порядка не только в Европе, но и в Азии, и за её пределами», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции 24 февраля, комментируя вторжение России в Украину.

Второй пакет санкций против России включил ограничения на экспорт, заморозку активов российских финучреждений и приостановку выдачи виз. Первый пакет санкций, принятый 22 февраля, включал ограничения против российского суверенного долга.

Санкции

1. Запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и замораживание активов ряда организаций (список пока неизвестен);

2. Замораживание активов российских финансовых организаций (список также не приводится);

3. Ограничение экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, например, полупроводники.

Евросоюз

Вечером 24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном также анонсировала новый пакет санкций ЕС против России.

«Путин пытается подчинить себе дружественную европейскую страну. Он пытается силой перекроить карту Европы. Он должен, и он потерпит неудачу», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, санкции главным образом затронут финансовый сектор России и экспорт важных технологий. Точный список ограничений будет объявлен позже после одобрения лидерами стран ЕС.