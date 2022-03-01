Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», сообщило РИА Новости.

Документ включает в себя следующие меры:

участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января 2022 года. Уже накопленные средства необходимо продать в течение трех дней. Контролировать процесс поручено Банку России;

запрещаются операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа;

резидентам теперь не дозволено зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить средства без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

«Это значит, что фактически остановлены все переводы за рубеж, — пояснил „Медузе“ директор Банковского института „Высшей школы экономики“ Василий Солодков. — Вы как частное лицо не можете перевести деньги на свой счет, вы не можете расплатиться за контракт, вы не можете переводить деньги, используя зарубежные платежные системы. Любой перевод оказывается невозможным, это остановка расчетов».

Компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими ценные бумаги (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении ряда условий.

Указ позволяет банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого финансовой организации, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.

Напомним, под санкции западных стран против России, объявленные в связи со вторжением страны в Украину, попали пять крупных банков России, в том числе Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза.