Центральный банк России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20%, сообщила пресс-служба банка.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 28 февраля Министерство финансов страны обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже утром в понедельник вырос до 90 рублей, достигнув новых исторических максимумов. Курс евро составляет 101,19. С прошлой недели Центробанк РФ осуществляет валютные интервенции для поддержки национальной валюты.

Напомним, с момента вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада несколько раз объявляли новые пакеты санкций против страны. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введен запрет на экспорт из стран Запада в Россию высокотехнологичной продукции.