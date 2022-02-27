За январь 2022 года в Узбекистан импортировано 3037 легковых автомобиля из 12 стран, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.

По сравнению с январем прошлого года завезено на 2819 авто, или в 13,9 раз больше. Стоимость импортированных машин составила 65,7 млн долларов, что в 11 раз больше прошлогоднего показателя.

В январе также импортировано 122 электромобилей на 3,1 млн долларов, из них 119 завезено из Китая. Это на 70 больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

Реклама на Газета.uz

Центр экономических исследований и реформ также отмечал рост договор купли-продажи иномарок в январе на 71%, чем годом ранее.

Рост спроса на иномарки, вероятнее всего, связан с тем, что 20 декабря компания Uzauto Motors сообщила, что вынуждена остановить контрактацию автомобилей Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti до 1 февраля из-за перебоев с поставками полупроводников и логистических проблем в мире. Автопроизводитель намеревался «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей».

К указанному сроку контрактация не возобновилась. 14 февраля президент Шавкат Мирзиёев провёл совещание, где поручил до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины Uzauto Motors с 85% до 50%, а также снизить пошлины на ввоз иномарок с 30% до 15%.

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков заявил, что очередь снизилась с 89 тысяч по итогам 2021 года до 52 тысяч. Он также раскрыл схему продажи мест в очереди на покупку машин.