За январь 2022 года в Узбекистан импортировано 3037 легковых автомобиля из 12 стран, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.

По сравнению с январем прошлого года завезено на 2819 авто, или в 13,9 раз больше. Стоимость импортированных машин составила 65,7 млн долларов, что в 11 раз больше прошлогоднего показателя.

В январе также импортировано 122 электромобилей на 3,1 млн долларов, из них 119 завезено из Китая. Это на 70 больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

Центр экономических исследований и реформ также отмечал рост договор купли-продажи иномарок в январе на 71%, чем годом ранее.

Рост спроса на иномарки, вероятнее всего, связан с тем, что 20 декабря компания Uzauto Motors сообщила, что вынуждена остановить контрактацию автомобилей Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti до 1 февраля из-за перебоев с поставками полупроводников и логистических проблем в мире. Автопроизводитель намеревался «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей».

К указанному сроку контрактация не возобновилась. 14 февраля президент Шавкат Мирзиёев провёл совещание, где поручил до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины Uzauto Motors с 85% до 50%, а также снизить пошлины на ввоз иномарок с 30% до 15%.

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков заявил, что очередь снизилась с 89 тысяч по итогам 2021 года до 52 тысяч. Он также раскрыл схему продажи мест в очереди на покупку машин.