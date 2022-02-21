Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление «О дополнительных мерах по стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств» (есть у «Газеты.uz»).

Согласно поправкам, ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей снижаются в два этапа. С момента подписания документа до 1 января 2023 года пошлины снизятся в два и более раза. Речь идёт о снижении не только пошлины, но и дополнительных коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя машины.

С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент.

Кроме того, пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана (до этого — не более 3 лет).

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Напомним, на совещании 14 февраля Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров в трёхдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в два раза. Президент также заявил, что таможенные пошлины на импорт автомобилей постепенно «должны быть приведены к нулю».

Ставки импортных таможенных пошлин (жирным выделены вносимые поправки)

Код ТН ВЭД
Наименование товара
Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости или в долл. США за ед. изм.)
Предыдущая ставка
8703 21 10
новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см

до 1 января 2023 года:

15+0,8 долл. / куб. см


с 1 января 2023 года:

15+0,4 долл. / куб. см

30+1,8 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см.

30+1,8 долл. / куб. см


8703 22 10
новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см

до 1 января 2023 года:

15+1 долл. / куб. см;


с 1 января 2023 года:

15+0,6 долл. / куб. см;

30+2 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см

30+2 долл. / куб. см


8703 23 191
новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см

до 1 января 2023 года:

15+1,2 долл. / куб. см


с 1 января 2023 года:

15+0,8 долл. / куб. см


новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см


30+2,5 долл. / куб. см



87032311,

8703 23 192,

8703 23 199


новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 куб. см, но не более 3000 куб. см


до 1 января 2023 года:

15+1,25 долл. / куб. см


с 1 января 2023 года:

15+1 долл. / куб. см


30+2,5 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1300 куб. см, но не более 3000 куб. см

30+2,5 долл. / куб. см.



8703 31 10

новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см

до 1 января 2023 года:

15+1 долл. / куб. см


с 1 января 2023 года:

15+0,6 долл. / куб. см

30+2 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см


30+2 долл. / куб. см


8703 32 11,

8703 32 19


новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см

до 1 января 2023 года:

15+1,2 долл. / куб. см


с 1 января 2023 года:

15+0,8 долл. / куб. см

30+2,5 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см

30+2,5 долл. / куб. см



8703 33 11,

8703 33 19


новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см

до 1 января 2023 года:

15+1,5 долл. / куб. см


с 1 января 2023 года:

15+1,25 долл. / куб. см

30+3 долл. / куб. см

новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см.

30+3 долл. / куб. см.