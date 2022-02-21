Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление «О дополнительных мерах по стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств» (есть у «Газеты.uz»).
Согласно поправкам, ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей снижаются в два этапа. С момента подписания документа до 1 января 2023 года пошлины снизятся в два и более раза. Речь идёт о снижении не только пошлины, но и дополнительных коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя машины.
С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент.
Кроме того, пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана (до этого — не более 3 лет).
Напомним, на совещании 14 февраля Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров в трёхдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в два раза. Президент также заявил, что таможенные пошлины на импорт автомобилей постепенно «должны быть приведены к нулю».
Ставки импортных таможенных пошлин (жирным выделены вносимые поправки)
|Код ТН ВЭД
|Наименование товара
|Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости или в долл. США за ед. изм.)
|Предыдущая ставка
|8703 21 10
|новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+0,8 долл. / куб. см
с 1 января 2023 года:
15+0,4 долл. / куб. см
|30+1,8 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 куб. см.
30+1,8 долл. / куб. см
|8703 22 10
|новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+1 долл. / куб. см;
с 1 января 2023 года:
15+0,6 долл. / куб. см;
|30+2 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см
30+2 долл. / куб. см
|8703 23 191
|новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+1,2 долл. / куб. см
с 1 января 2023 года:
15+0,8 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см
30+2,5 долл. / куб. см
87032311,
8703 23 192,
8703 23 199
новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно- поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 куб. см, но не более 3000 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+1,25 долл. / куб. см
с 1 января 2023 года:
15+1 долл. / куб. см
|30+2,5 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1300 куб. см, но не более 3000 куб. см
30+2,5 долл. / куб. см.
|8703 31 10
новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+1 долл. / куб. см
с 1 января 2023 года:
15+0,6 долл. / куб. см
|30+2 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см
30+2 долл. / куб. см
8703 32 11,
8703 32 19
|новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+1,2 долл. / куб. см
с 1 января 2023 года:
15+0,8 долл. / куб. см
|30+2,5 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см
30+2,5 долл. / куб. см
8703 33 11,
8703 33 19
новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает 1 года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см
до 1 января 2023 года:
15+1,5 долл. / куб. см
с 1 января 2023 года:
15+1,25 долл. / куб. см
|30+3 долл. / куб. см
новые транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см.
30+3 долл. / куб. см.