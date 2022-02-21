Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал постановление «О дополнительных мерах по стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств» (есть у «Газеты.uz»).

Согласно поправкам, ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей снижаются в два этапа. С момента подписания документа до 1 января 2023 года пошлины снизятся в два и более раза. Речь идёт о снижении не только пошлины, но и дополнительных коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя машины.

С 1 января 2023 года ставка останется на уровне 15%, но снизится дополнительный коэффициент.

Кроме того, пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более 1 года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана (до этого — не более 3 лет).

Напомним, на совещании 14 февраля Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров в трёхдневный срок разработать проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в два раза. Президент также заявил, что таможенные пошлины на импорт автомобилей постепенно «должны быть приведены к нулю».

Ставки импортных таможенных пошлин (жирным выделены вносимые поправки)