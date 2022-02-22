Представители махалли в Чиланзарском районе Ташкента, где на днях было закрашено граффити с портретом Альберта Эйнштейна и его формулами, заявили, что это было сделано по просьбам жителей. Об этом сообщила пресс-служба хокимията района.

В пресс-службе опровергли сообщения о том, что указание закрасить рисунок авторства художника, известного под псевдонимом Inkuzart, дал хоким района. Сам художник в соцсетях «благодарил» хокима Чиланзара. Работу закрасили с началом работ по реконструкции улицы Гагарина.





«Обвинения, опубликованные в социальных сетях, совершенно безосновательны. Для закрашивания места, находящегося в ведении товарищества и вызывающего недовольство населения, не требуется разрешения и поручения хокима района», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что просят ответственные организации принять законные меры в отношении корреспондента Kun.uz, который «опубликовал материал, содержащий необоснованные мысли, подрывающий авторитет хокима Чиланзарского района, вводящий население в заблуждение разными необоснованными сведениями и негативно влияющий на стабильность общества». В материале Kun.uz говорится только, что рисунок был закрашен по поручению хокима района.

В видеорепортаже пресс-службы хокимията жительница махалли сообщила: «Какой-то художник,. он очень хорошо нарисовал. Но потом… вот здесь были написаны нецензурные слова. И нарисовано страшное-ужасное». Поэтому жители попросили начальника ТЧСЖ замазать рисунок. «Это мы решили, советники махалли».

Другая жительница заверила, что хокимият никакого указания не давал. «Мы, активисты махалли, дали на это разрешение из-за того, что кто-то — дети или кто-то другой — написал тут бессовестные слова», — сказала она.

Руководитель ТЧСЖ сообщила, что все были довольны красивым рисунком, нарисованым напротив школы, но «несознательные люди, т. е. дети, здесь написали нецензурные слова, картинки нарисовали. К нам обратились женщины, так как они сюда водят внуков, детей, чтобы всё это замазали… Поэтому мы все это сделали. Желание жителей».





Прямо над теперь уже бывшим изображением Эйнштейна имеется граффити с гимнасткой Оксаной Чусовитиной авторства этого же художника. Изображение повреждено неизвестными.

«Сейчас как нам тоже поступить? Самого художника нет, чтобы он это исправил. Это уже несколько месяцев вот это все висит», — сказала глава ТЧСЖ.

Отметим, что все граффити Inkuzart подписаны, о художнике, которого зовут Абдурахмон, писали многие СМИ, включая «Газету.uz». Репортаж о местном Бэнкси также снимала пресс-служба хокимията Ташкента. Т. е. найти художника труда не составляет.

Пресс-служба хокимията района ранее сообщали, что граффити было закрашено потому, что здание является незаконной постройкой и будет снесено, а художнику для граффити предложат «другое удобное место».

Фото: Пресс-служба президента.

В тот же день, когда стало известно о ликвидации граффити, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Янгихаётский район столицы, где похвалил изображённый на стене девятиэтажки мурал «Символ дружбы». «Почему бы вам везде так не сделать? Этот мурал позитивно влияет на настроение людей», — отметил глава государства.