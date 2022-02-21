Чиланзарский суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор по административному делу в отношении генерального директора Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова, сообщила пресс-служба судов столицы.

21 февраля судья судья Жаъфар Курбанов назначил Фирдавсу Абдухаликову штраф в размере 30 базовых расчётных величин (8,1 млн сумов) за совершение правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 175−8 Кодекса об административных правонарушений Узбекистана (нарушение законодательства о государственных закупках / неуведомление в порядке, установленном законодательством о госзакупках, об аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок…)

Как мы сообщали ранее, суд начал рассмотрение дела 27 января — спустя три дня после того, как Агентство по противодействию коррупции подтвердило случаи конфликта интересов при заключении договоров и распределении госсубсидий между главой Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и руководством телеканала Sevimli TV, где учредителями указаны его супруга, дочь и сын.

Фирдавс Абдухаликов принял участие в заседании и дал показания. Следующий процесс должен был состояться 31 января, но глава Агентства кинематографии попросил перенести заседание на другой день.

В начале февраля Фирдавс Абдухаликов покинул пост председателя правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана. Новым главой НАЭСМИ стал Шерзодхон Кудратходжа.