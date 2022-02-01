Генеральная прокуратура Узбекистана открыла административное дело в отношении генерального директора Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и направила дело в Чиланзарский суд по уголовным делам. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.

Дело было заведено 25 января по части 4 статьи 175−8 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о государственных закупках / неуведомление в порядке, установленном законодательством о госзакупках, об аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок…). Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 базовых расчетных величин (от 5,4 млн до 8,1 млн сумов).

Если суд признает Фирдавса Абдухаликова виновным в совершении правонарушения, это будет одним из первых случаев, когда государственного служащего высокого уровня привлекли к ответственности за конфликт интересов.

В январе Агентство по противодействию коррупции проверило и подтвердило аффилированность главы Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова и руководства телеканала Sevimli, где учредителями указаны его супруга, дочь и сын. Ведомство подтвердило случаи конфликта интересов при заключении договоров и распределении госсубсидий для съёмки художественных фильмов и сериалов.