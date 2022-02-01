Шерзодхон Кудратходжа избран новым председателем правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана. Решение об этом принято на заседании организации 1 февраля, сообщает UzReport TV.

Предыдущий глава НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов попросил освободить его от должности, члены заседания единогласно проголосовали за это решение.

В январе он оказался в центре скандала, связанного с телеканалом Sevimli. Агентство по противодействию коррупции подтвердило случаи конфликта интересов при заключении договоров и распределении госсубсидий между главой Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и руководством телеканала Sevimli TV, где учредителями указаны его супруга, дочь и сын.

Фирдавс Абдухаликов руководил ассоциацией с 2003 года. С 2019 года также является главой Агентства кинематографии.





Шерзодхон Кудратходжа (1974 г. р.) — кандидат политических наук, доцент. С 2008 года возглавлял кафедры интернет-журналистики, теории и практики печати факультета журналистики Национального университета Узбекистана, а также преподавал в Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте. С апреля 2017 года работал председателем Международного пресс-клуба, с мая 2018 года также является ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций. В 2019 году был избран членом Центральной избирательной комиссии Узбекистана.