На телеканале Sevimli на фоне обвинения в показе неподобающих сцен в национальном сериале «Сабрия» уволены генеральный директор и главный редактор, а наблюдательный совет временно возглавил глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. После общественного возмущения Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана назначило экспертизу. «Газета.uz» изучила ситуацию.

О сериале





«Сабрия» — дебютная работа режиссёра Насибы Турсуновой. Телесериал рассказывает историю 16-летней девушки по имени Сабрия. «После постыдного поступка Сабрии и её парня у её отца не остаётся другого выбора, как отдать её в качестве второй жены 60-летнему мужчине», — говорится в описании сериала на портале IMDB. Драма пытается показать проблемы общества через судьбу Сабрии и её семьи.

Сценаристом выступил Уткирбек Каххоров. В главных ролях — Ширинабону Сотволдиева, Жахонгир Абдумуминович, Фатхулла Маъсудов, Насиба Турсунова и Гулхумор Абдуллаева. Телеканал Sevimli TV начал трансляцию сериала 30 ноября 2021 года.

Кадр из 32-й серии сериала.

После того, как в социальных сетях появилась критика наличия в сериале неподобающих сцен 18 января Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента заявило, что начало изучать ситуацию и назначило экспертизу.

«Столько ненависти к женщинам в сценарии я не видела ни в одном фильме»





Фото: Telagram / SShMirziyoyeva.

19 января о сериале высказалась дочь президента Узбекистана, заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева.

«Безусловно, в нашей стране действуют свобода слова и творческого выражения. Но воспользуюсь своим правом зрителя выразить отношение к отечественному сериалу „Сабрия“, который идёт в прайм-тайм на канале „Севимли“ и собирает миллионную аудиторию», — написала она в Telegram.

Саида Мирзиёева заявила об отсутствии художественной составляющей в сериале. «И я более чем уверена, что среди создателей сериала нет ни одной женщины. Потому что столько ненависти к женщинам в сценарии я не видела ни в одном фильме».

Она задалась вопросом, для чего в сюжете полная и точная инструкция по принятию наркотиков. «При этом никакого вывода не предлагается. Шаблонная змеиная конкуренция женщин на работе явно написана сексистом, черпающим знания из анекдотов. И самое неприятное и отталкивающее — сцены насилия над женщинами; и как единственный выход из ситуации — покончить жизнь самоубийством. „Отличный“ совет!»

По мнению Саиды Мирзиёевой, женщины в сериале показаны «как ограниченные, коварные, слабые и во всём виноватые создания».

«Художественное кино — один из методов формирования современной повестки в обществе. Мы прилагаем невероятные усилия для того, чтобы равноправие полов, уважение к женщине стали нормой в нашем социуме. На каждом из нас, кто владеет аудиторией, лежит огромная ответственность за слово», — подчеркнула она.

Саида Мирзиёева считает, что такие сериалы тормозят развитие гендерного равенства. «В них нет никакой здравой мысли, только болезненные фантазии на тему быта Узбекистана. Как вы считаете, можем ли мы требовать от творческих людей перестать создавать откровенную халтуру, которая к тому же сильно вредит образу узбекистанок? Как можно было показать на экране самоубийство?»

Она призвала художественные советы и ответственные организации дать оценку контенту с точки зрения закона и этики. «Наши женщины не заслужили такого отношения со стороны кинематографа. Ни частного, ни государственного!» — резюмировала Саида Мирзиёева.

«События сериала взяты из жизни»

Амира Рашидова / Instagram.

Руководитель и соучредитель канала Амира Рашидова в ответ на критику написала в Instagram, что в 32-й серии сериала, сцена из которой распространилась в соцсетях, был показан наркоман, который нападает на девушку.

«Сцена насилия из сценария была снята режиссёром без показа человеческого тела, крови и драки. Сцен откровенного насилия, разврата или безнравственности показано не было. Кроме того, показано, что наркоман понёс наказание за свои действия в этой части сериала. Слава Богу, мы не живём в эпоху, когда нельзя показывать зло и нужно скрывать существование плохих людей. События сериала „Сабрия“ также взяты из жизни реальных людей», — отметила она.

Руководитель Sevimli TV заявила, что выступает против всех форм насилия над женщинами. По её словам, на телеканале были запущены масштабные проекты на гендерную тематику, такие как «Зирапча» («Заноза»), «Сен ва мен» («Ты и я»), «Бир кафт тупрок» («Горсть земли»), «Кафасда» («В клетке»), где также раскрываются недостатки в обществе.

«До показа „Сабрии“ телеканал получил маркировку „16+“. Прежде чем обвинять в „аморальности“, достаточно посмотреть ещё три минуты фильма, чтобы понять продолжение вырезанного кадра. Этот сериал — первая работа режиссёра Насибы Турсуновой. Наряду со многими кинематографистами „Севимли“ поддержал её и выразил доверие. Мы и в дальнейшем намерены сотрудничать с ней. Я против того, чтобы ломать создателя», — отметила она.

Амира Рашидова напомнила, что год назад основной контент телеканалов занимали турецкие сериалы, а сегодня каждый канал транслирует по два-три национальных сериала.

«В то же время общественность сериалами недовольна, есть много причин, хватает творческих и технических проблем… Мы в переходном периоде. Я верю, что наши национальные сериалы будут лучше, хотя бы есть попытки, но это непросто. Просто нужно время», — считает она.

Реакция Агентства кинематографии

Фирдавс Абдухаликов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

20 января Агентство кинематографии Узбекистана опубликовало комментарий генерального директора Фирдавса Абдухаликова, который заявил, что художественно-идеологическое содержание национальных сериалов, транслируемых на негосударственных телеканалах, не соответствует стандартам.

По его мнению, сериалы как жанр набирают популярность, но у отечественных телевизионщиков пока нет необходимого опыта и навыков в этой области. Это требует времени, денег и квалифицированных кадров. Поэтому правительство уделяет этому направлению особое внимание и предприняло серьёзные шаги для системного решения этих вопросов, отметил он.

Фирдавс Абдухаликов сообщил, что в 2021 году на основе государственного заказа Агентства кинематографии телеканалы сняли сериалы про нелёгкий труд врачей «Нажоткорлар» (Zo'r TV) и «Орзулар палатаси» (Sevimli TV), про жизнь в махалле и предпринимательство «Кадырхан» (Mening yurtim), а также «Махалла», «Тузок», «Дард» и «Алвидо, болалик». Кроме того, было создано около десятка художественных фильмов, таких как «Бехбуди», «Саид ва Саида», «Авлони», «Кукон шамоли», «Сумбул», которые также сняты на основе госзаказа и бесплатно предоставлены всем телеканалам.

«Однако следует отметить, что мы ощущаем, что работа, проделанная агентством, недостаточна. Сериал „Сабрия“, вышедший на телеканале Sevimli и вызвавший в последние дни споры в соцсетях, действительно поверхностный с точки зрения содержания и художественной формы. Хотя это была одна из первых работ режиссёра, оказалось, что художественный совет телеканала не оказал необходимой поддержки, советов и практической помощи», — отметил он.

Глава Агентства кинематографии рекомендовал учредителям и творческой группе телеканала учесть критические взгляды публики и принять необходимые организационные меры. По его словам, большинство сериалов, вышедших в эфир на негосударственных телеканалах и подвергшихся критике со стороны зрителей, были произведены частными продакшн-студиями.

«В дальнейшем нам необходимо работать с этими студиями, не вмешиваясь в их деловую деятельность, но необходимо создать специальный консультативный художественный совет, который будет оценивать художественно-идеологическое содержание фильма. Я предлагаю, чтобы совет, чья работа имеет рекомендательный характер, привлекал квалифицированных, опытных и профессиональных специалистов в области кинематографии», — добавил он.

Фирдавс Абдухаликов заявил, что теперь при работе по производству национальных сериалов агентство особое внимание будет уделять качеству сериалов, а не цифрам.

«Наша главная задача — разработать и внести в правительство специальную программу производства сериалов, отвечающих духовным запросам нашего народа, имеющих высокое художественное содержание, идеологически отвечающих нашим национальным интересам», — подчеркнул он.

Увольнения в Sevimli TV

20 января состоялось общее собрание учредителей телеканала Sevimli, куда также был приглашён Фирдавс Абдухаликов. Решением учредителей от занимаемых должностей освобождены исполняющий обязанности генерального директора телеканала Абдувохид Ходжаев и главный редактор Кахрамон Сайдалиев.

Жалолиддин Сафоев. Фото: НАЭСМИ.

Генеральным директором телеканала назначен Жалолиддин Сафоев, занимавший ранее должность генерального директора Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ). Он также был заместителем Фирдавса Абдухаликова в наблюдательном совете НАЭСМИ.

Сам Фирдавс Абдухаликов избран исполняющим обязанности председателя наблюдательного совета телеканала.

«Мы приносим извинения нашим телезрителям и общественности. Подчеркну, что вновь назначенный генеральный директор должен нести персональную ответственность не только за сериалы, но и за всю идейно-художественную составляющую медиапродукции телеканала. Крайне важно разработать и внедрить план мероприятий для недопущения подобных ситуаций и поднятия уровня контента телеканала в соответствии с запросами зрительской аудитории», — цитирует его УзА.

Реакция Комила Алламжонова

Позже в тот же день слова Фирдавса Абдухаликова прокомментировал председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа и учредитель телеканала Milliy TV (66,7%) Комил Алламжонов.

«Вы не могли договориться по этому вопросу дома? Как пишет Qalampir.uz, в число совладельцев канала Sevimli входят ваши дочь и сын, а главным заказчиком сериалов за государственные деньги и ответственным за качество фильмов являетесь вы сами», — отметил он.

Согласно данные ЕГРПО, компания Master Media Production And Broadcast (владеет Sevimli) была зарегистрирована в апреле 2014 года. Учредителями указаны Фируза Садридиновна Шарапова (70%), Амира Фирдавсовна Рашидова (20%) и Абдуллажон Фирдавсович Абдухаликов (10%).





Возможный конфликт интересов

Фирдавс Абдухаликов теперь одновременно возглавляет Агентство кинематографии и наблюдательный совет Sevimli, где учредителями являются его дочь и сын. Этот факт может привести к конфликту интересов при съёмках телеканалом фильмов на основе государственного заказа.

В пресс-службе Агентства кинематографии сообщили, что сериалы «Сабрия» и «Дайди кизнинг дафтари» не были сняты на основе заказа Агентства кинематографии. Ранее Sevimli в партнёрстве с агентством снимал сериалы «Орзулар палатаси», «Она замин» и «Тузок».

7 апреля президент Узбекистана подписал указ, которым установлен порядок производства фильмов по заказу Агентства кинематографии и субсидирования создания сериалов республиканскими телеканалами (12 млрд сумов ежегодно).

За счёт государственного бюджета будет покрываться часть расходов (rebate) на создание на территории Узбекистана художественных и документальных фильмов, сериалов, мультфильмов и телепередач. Документом описывается порядок назначения этих компенсаций (20 млрд сумов ежегодно).

В госбюджете на 2022 год заложены расходы в 90 млрд сумов на создание национальной кинопродукции на основе государственного заказа.