Агентство по противодействию коррупции Узбекистана озвучило итоги проверки аффилированности между генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и руководства телеканала Sevimli.

Ведомство подтвердило случаи конфликта интересов с компанией Master Media Production And Broadcast (владеет Sevimli), где в учредителях указаны родственники Фирдавса Абдухаликова — супруга Фируза Садридиновна Шарапова (70%), дочь Амира Фирдавсовна Рашидова (20%) и сын Абдуллажон Фирдавсович Абдухаликов (10%), поскольку они получили выгоду при распределении государственных субсидий и выбора контрагента.

Глава Агентства кинематографии и председатель художественного совета, имеющий полномочия принимать решения о распределении субсидий, Фирдавс Абдухаликов не принял меры по устранению конфликта и принимал непосредственное участие в процессе голосования «за» и принятия решений в интересах компании, говорится в сообщении.

Например, в 2021 году на основании госзаказа, выданного Агентством кинематографии, были сняты сериалы «Орзулар палатаси» («Комната грёз») и «Тузок» («Ловушка») с участием телеканала Sevimli.

В частности, 22 февраля 2021 года между Агентством кинематографии, Master Media Production And Broadcast и My-Films был заключен контракт на 3 млрд сумов на съемку национального сериала «Орзула палатаси», из них 1,5 млрд сумов агентство перечислило на счёт My-Films.

Кроме того, 18 мая 2021 года между Агентством кинематографии и Master Media Production And Broadcast было подписано двустороннее соглашение на 1,8 млрд сумов (по прямому договору на портале госзакупок) на съемку национального сериала «Тузок». Деньги поступили на счёт компании родственников Фирдавса Абдахаликова.

«Соответственно, в этих случаях генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов допустил нарушения в интересах компании, учрежденной близкими родственниками, путем выделения крупных денежных сумм из государственного бюджета», — отметили в Антикоррупционном агентстве.

Документы по делу направлены в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В четверг телеканал Sevimli на фоне критики сериала «Сабрия» покинули и. о. генерального директора Абдувохид Ходжаев и главный редактор Кахрамон Сайдалиев. Это произошло после проверки Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

Наблюдательный совет канала временно возглавил гендиректор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. «Газета.uz» писала, что этот факт может привести к конфликту интересов при съёмках фильмов и сериалов на основе государственного заказа, поскольку учредителями Sevimli являются его дочь и сын.