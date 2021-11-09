Пресс-служба хокимията Ташкента опубликовала репортаж о новой схеме организации движения транспорта, внедряемой на пересечении улиц Ахмада Дониша и Себзар с улицей Нурафшан.

Основной принцип работы перекрёстка — «движение только прямо». Для поворотов направо организованы двухполосные съезды длиной 50−100 м. Поворот же налево будет осуществляться с улицы Нурафшан через специальные полосы со светофорами, а с улиц Ахмада Дониша и Себзар — через объезды и развороты.





В репортаже говорится, что обычное устройство большинства перекрестков, где машины могут ехать прямо, поворачивать направо и налево и «даже» совершать разворот, приводит к скоплению транспортных средств.

В интервью пресс-службе хокимията руководитель проекта Фират Коч объяснил, что благодаря съездам вместимость перекрёстка увеличится на 600−700 дополнительных автомобилей. Кроме того, приближение стоп-линий к пешеходным переходам также позволит вместить дополнительные машины и уменьшить пробки, отметил он.

«По нашим расчётам, даже если на перекрёстке налево [со всех направлений] будут поворачивать одновременно 1000 автомобилей, затора не будет. Чтобы удостовериться в этом, были произведены расчёты на специальной программе», — сказал специалист из Турции.





При проектировании перекрёстка учитывались мнение населения, говорится в репортаже. В рамках проекта создаются новые тротуары и идёт озеленение территории. При этом на кадрах видно, что не на всех пешеходных переходах есть островки безопасности.

После реконструкции части улицы Ахмада Дониша в Юнусабадском районе (открыта летом прошлого года) жители жаловались на её чрезмерную ширину и отсутствие пешеходных переходов.

Весной Министерство транспорта Узбекистана, хокимият и ГУВД Ташкента также публиковали «инструкции» по «правильному порядку движения» на реорганизованных перекрёстках на улице Фаргона йули. В сообщении говорилось, что водители «неправильно используют» улицу.