Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев выступил с краткой, но откровенной речью в ходе пресс-конференции (видео) 16 февраля, посвященной реконструкции улицы Алишера Навои в столице. Мероприятия было организовано после публикации статьи на «Газете.uz» о том, что улицу собираются превратить в шоссе.

Градоначальник в мероприятии не участвовал. Он сказал, что зашёл «на пять минут», чтобы окончательно прояснить вопрос о спонсорстве «компаний, где он раньше работал», в разных проектах, реализуемых в городе. Этот вопрос поднимался накануне (хоким заявлял, что Площадь Космонавтов реконструируется на средства спонсора) и на пресс-конференции, где было сообщено, что перекрёсток улиц Навои и Лабзак будет реконструирован в рамках пилотного проекта на спонсорские деньги.

В самом начале Джахонгир Артыкходжаев напомнил, что никогда не был политиком, а являлся руководителем крупной компании.

«Хотите вы этого или нет, но моя биография связана с предпринимательством. Никогда в своей жизни я не работал в политике. Что касается спонсорства, то я сын своей страны… За последние 3,5 года моей деятельности во многих местах компании, где я работал раньше, по мере возможности оказывали помощь, спонсорство», — сказал он.

Говоря о спонсорской помощи, Джахонгир Артыкходжаев отметил, что считал неправильным рассказывать о благих делах, как это принято в исламе, поскольку «саваб» («савоб», награда от Аллаха за добрые, бескорыстные дела) за это полагается в следующей жизни. Говорить же о благих делах во всеуслышание есть «риё» (когда добрые дела или поступки совершаются ради похвалы).

«Поэтому мы до сегодняшнего дня мы не говорили об этом. Но многие сегодня это расследуют. Как вы знаете, компании Akfa и Artel, в которых я работал, отказывается от многого. То есть они сохраняют только производство, а остальное — магазины, супермаркеты, гипермаркеты — решили продать. В этом году продали Ecobozor. Половина от суммы сделки пойдёт на покрытие задолженности по кредитам в банке», — пояснил он.

Хоким также рассказал, что компания Akfa Medline (одним из учредителей является его супруга) в 2021 году провела 75 операций детям с пороком сердца, а в 2022 году планирует провести ещё 200 таких операций.

«Не хотел об этом говорить, но был вынужден сказать», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

По словам градоначальника, Akfa и Artel обратились к нему с вопросом, какую помощь они могут оказать хокимияту.

«Сейчас они продают своё имущество, половину отдают на покрытие задолженности по банковским кредитам, остальную — для парков, аллей, перекрёстков в городе, операций, ремонта крыш в домах малообеспеченных граждан, асфальтирование в небольших махаллях», — рассказал он.

В течение шести месяцев текущего года эти компании обещали предоставить спонсорскую помощь на 80 млрд сумов, сообщил хоким.

«На основе этого я довожу до них свои просьбы. Больше мне нечего сказать. Я устал. За 3,5 года работы я не злоупотребил ни одним сумов государства… От себя добавлял, давал из того, что заработал, но не брал у государства ни сума», — заявил он.

Хоким также сообщил, что до вступления в должность хокима у него было 35 автомобилей: «Я очень люблю машины. Сейчас осталось 6 машин. Скоро выставлю ещё одну машину на аукцион, вырученные деньги направим на проведение операций детей с пороком сердца».

«Если это грех, я согласен. Если нет, и вы скажете, что это ваши расходы, я тоже согласен. Я ни на один сум не предал государство. Но моя вина в том, что надо было говорить о своих делах. Грех в том, что не говорил», — сказал глава администрации.

Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что в своё время бездомным людям было подарено 400 квартир в Сергелийском районе, и теперь он жалеет, что не рассказывал о таких делах.

«Я не клал в карман народные деньги», — повторил он и покинул комнату.