До 2025 года в Ташкенте планируется организовать 11 магистральных автобусных маршрутов, которые свяжут все районы с центром. Для них будут созданы отдельные полосы для скоростного движения. Это предусмотрено концепцией развития системы общественного транспорта столицы, утверждённой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в начале февраля.

Документ был принят за несколько дней до того, как глава государства объявил планы возвращения в Ташкент трамвайного движения. Будет ли в связи с этим пересматриваться концепция, пока неизвестно.

В списке улиц, на которых в 2022—2025 годах намечено организовать специальные полосы, — Келес йули, Ахмада Дониша, Богишамол, Буюк ипак йули, Махтумкули, Фергана йули, Лутфий, Бешкайрагач, Кукча дарвоза и Беруни. При этом на улице Ахмада Дониша отдельная полоса должна появиться в текущем году. В постановлении президента не уточняется, как будет организована выделенная линия — обычной разметкой или с физическим обособлением.

На пресс-конференции 16 февраля начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев сообщил, что на магистральных маршрутах будут ездить только автобусы большой вместимости.

Сейчас в столице фактически имеется всего одна выделенная (с помощью разметки) линия — на недавно реконструированной улице Фергана йули. Линию нельзя назвать полноценной — она прерывается на перекрёстках, а разметку недостаточно хорошо видно. На протяжении улицы на ней паркуются автомобили, но даже там, где они не паркуются, водители автобусов не всегда ей пользуются. Многие водители просто не знают, что это выделенная полоса.

Автобус едет рядом с выделенкой на Фергана йули. На заднем фоне — остановка, добраться до которой можно, только перебежав улицу.

На днях на маршруте №81 по улице Фергана йули будут запущены электробусы. Уже несколько дней они курсируют по маршруту №51 в центре города.

Отвечая на замечание о том, что выделенка на самом деле не используется, Анвар Джураев сказал: «Мы заставим её работать, она будет работать».

«Будут установлены средства для фото- и видеофиксации нарушений, чтобы данная линия уже заработала. Сейчас там паркуются частные автомобили, и на сегодняшний день данная линия не работает», — признал он.

Раньше на Фергана йули действовала трамвайная линия. Будут ли её возвращать, неизвестно. До этого озвучивались планы строительства линии BRT (скоростного автобуса), но они не были реализованы.

Глава Управления транспорта добавил, что в 2023 году намечено закупить 50 восемнадцатиметровых сочленённых электробусов, которые будут курсировать по выделенным полосам.