«На улицу Навои трамвай не вернётся». Так коротко ответил первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развитию коммуникаций Бахтиёр Рахмонов на вопрос журналиста Daryo.uz на пресс-конференции в среду.
Мероприятие было созвано после статьи «Газеты.uz» «Улицу Навои тоже решили превратить в шоссе».
У журналистов не было возможности задать уточняющие вопросы по восстановлению в Ташкенте трамвайного движения. Начальник управления транспорта и председатель компании «Тошшахартрансхизмат» отметил лишь, что по трамваю будет принята отдельная программа.
К пресс-конференции разработчики проекта, среди которых есть турецкие специалисты, доработали его. В нём учтено замечание «Газеты.uz» о том, что на улице не предусмотрена выделенная полоса для общественного транспорта. Полосы добавлены с обеих сторон улицы в крайнем правом ряду. Парковка машин не предусмотрена.
Разработчики также пересмотрели проект реконструкции перекрёстка Навои-Пахтакор. Его решено оставить Т-образным.
Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Узбекистана Мурад Абидов сообщил, что представленный хокимиятом накануне проект был не окончательным. Новый показанный проект тоже может измениться. Он подчеркнул, что проект разрабатывается на основе научного подхода и расчётов специалистов и компьютерной программы.
При этом перекрёсток Навои-Лабзак планируется оставить таким же, как на представленной ранее презентации, — без одного пешеходного перехода и с частично нерегулируемым оставшимся переходом.
Бахтиёр Рахмонов сообщил, что проект реконструкции этого перекрёстка — пилотный. По окончании его запуска будет проведена оценка эффективности, после чего перекрёсток может быть принят как «эталонный». И по его примеру будут реконструированы другие перекрёстки на улице.
Как и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, предложивший накануне «Газете.uz» представить свой проект реконструкции, если им не нравится разработанный, первый замхокима попросил журналистов представить свои проекты.
Журналисты привели в пример опыт мировых столиц, где на первый план ставится повышение провозной способности (количество перевезённых пассажиров), а не пропускной способности (количество автомобилей), уделяется внимание ускоренному развитию общественного транспорта и создаются стимулы и даже неудобства с целью отказа людьми от личных машин — сужение улиц, расширение тротуаров, снижение разрешённой скорости, повышение стоимости парковки.
Представитель руководства хокимията отметил, что после реконструкции улица Фергана йули, которая раньше была загруженной, «поехала», а ДТП стало меньше. С замечанием о том, что она стала менее удобной и более опасной для пешеходов и в целом более агрессивной, он не согласился.
Он также заверил, что скорость движения на улице Навои, как и на других улицах города, будет снижена с 70 до 60 км/ч. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал необходимость снижения скорости до «50−60 км/ч» в центре Ташкента, однако цифра «50» в официальных сообщениях и заявлениях не встречается.
На вопрос, почему такие важные проекты, затрагивающие интересы сотен тысяч людей, не обсуждаются с общественностью, Бахтиёр Рахмонов ответил, что обсуждения могут затянуться на месяцы.
В итоге первый замхокима предложил создать инициативную группу, в которую войдут журналисты, освещающие городскую тематику, а также представители махаллей, по которым проходит улица Навои (их тоже пригласили на встречу, но они не выступали).
Он также согласился на предложение пешком прогуляться по улицам, которые журналисты и общественность считают проблемными. «Газета.uz» много писала о неправильно организованных и уже разваливающихся тротуарах и велодорожках.
Бахтиёр Рахмонов подытожил встречу так: перекрёсток Навои-Лабзак будет реконструирован как пилотный, оценка проделанной работе будет даваться потом, если надо, будет производиться «огранка», но не полная переделка проекта.
Борис Халиков
Трамвай должен быть востановлен таким, каким он был, в том числе и на улице Навои.
Corp.IAS
Очень интересно, почему не хотят учитывать мировой опыт! Зачем велосипед изобретать и пилотные версии предлагать???
Нари Ман
Если не будет движения автобуса в ночное время примерно с 21:00 — 06:00 тоже нельзя заезжать на полосу для автобусов?
the Artur
Посмотрел я пресс-конференцию. Что можно сказать, "выслушали, но не услышали. Пешеходный переход все равно уберут, еще и полосу для стоянки автомобилей уберут. Сплошные неудобства на ровном месте делают. Проспект Навои настолько широкий, что там место и для “выделенки“ и для стоянки есть, еще и для трамвая останется. Еще там говорили про 200 км велодорожек, это те, которые совмещены с тротуарами? Ими невозможно пользоваться.
Посмотрим, что получится. Будем надеяться, что хотя бы общественный транспорт выиграет от этой реконструкции.
Сергей Фомичев
Одним словом. Возмущайтесь но не мешайте нам работать))) Я не пешеход поэтому для пешеходом не чего опасного)) А станет пешеходом офигеет)))
Ники Старк
Как всегда: что-то сказали, но ничего не сказали)).