«На улицу Навои трамвай не вернётся». Так коротко ответил первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развитию коммуникаций Бахтиёр Рахмонов на вопрос журналиста Daryo.uz на пресс-конференции в среду.

Мероприятие было созвано после статьи «Газеты.uz» «Улицу Навои тоже решили превратить в шоссе».

У журналистов не было возможности задать уточняющие вопросы по восстановлению в Ташкенте трамвайного движения. Начальник управления транспорта и председатель компании «Тошшахартрансхизмат» отметил лишь, что по трамваю будет принята отдельная программа.

К пресс-конференции разработчики проекта, среди которых есть турецкие специалисты, доработали его. В нём учтено замечание «Газеты.uz» о том, что на улице не предусмотрена выделенная полоса для общественного транспорта. Полосы добавлены с обеих сторон улицы в крайнем правом ряду. Парковка машин не предусмотрена.

Разработчики также пересмотрели проект реконструкции перекрёстка Навои-Пахтакор. Его решено оставить Т-образным.

Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Узбекистана Мурад Абидов сообщил, что представленный хокимиятом накануне проект был не окончательным. Новый показанный проект тоже может измениться. Он подчеркнул, что проект разрабатывается на основе научного подхода и расчётов специалистов и компьютерной программы.

При этом перекрёсток Навои-Лабзак планируется оставить таким же, как на представленной ранее презентации, — без одного пешеходного перехода и с частично нерегулируемым оставшимся переходом.

Бахтиёр Рахмонов сообщил, что проект реконструкции этого перекрёстка — пилотный. По окончании его запуска будет проведена оценка эффективности, после чего перекрёсток может быть принят как «эталонный». И по его примеру будут реконструированы другие перекрёстки на улице.

Как и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, предложивший накануне «Газете.uz» представить свой проект реконструкции, если им не нравится разработанный, первый замхокима попросил журналистов представить свои проекты.

Журналисты привели в пример опыт мировых столиц, где на первый план ставится повышение провозной способности (количество перевезённых пассажиров), а не пропускной способности (количество автомобилей), уделяется внимание ускоренному развитию общественного транспорта и создаются стимулы и даже неудобства с целью отказа людьми от личных машин — сужение улиц, расширение тротуаров, снижение разрешённой скорости, повышение стоимости парковки.

Представитель руководства хокимията отметил, что после реконструкции улица Фергана йули, которая раньше была загруженной, «поехала», а ДТП стало меньше. С замечанием о том, что она стала менее удобной и более опасной для пешеходов и в целом более агрессивной, он не согласился.

Он также заверил, что скорость движения на улице Навои, как и на других улицах города, будет снижена с 70 до 60 км/ч. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал необходимость снижения скорости до «50−60 км/ч» в центре Ташкента, однако цифра «50» в официальных сообщениях и заявлениях не встречается.

На вопрос, почему такие важные проекты, затрагивающие интересы сотен тысяч людей, не обсуждаются с общественностью, Бахтиёр Рахмонов ответил, что обсуждения могут затянуться на месяцы.

В итоге первый замхокима предложил создать инициативную группу, в которую войдут журналисты, освещающие городскую тематику, а также представители махаллей, по которым проходит улица Навои (их тоже пригласили на встречу, но они не выступали).

Он также согласился на предложение пешком прогуляться по улицам, которые журналисты и общественность считают проблемными. «Газета.uz» много писала о неправильно организованных и уже разваливающихся тротуарах и велодорожках.

Бахтиёр Рахмонов подытожил встречу так: перекрёсток Навои-Лабзак будет реконструирован как пилотный, оценка проделанной работе будет даваться потом, если надо, будет производиться «огранка», но не полная переделка проекта.