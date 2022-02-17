Фазлиддин Каримович Умаров утверждён хокимом Самарканда на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов 17 сентября, сообщила пресс-служба областной администрации.

Бывший хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов в связи с переходом на другую работу освобожден от занимаемой должности. Он возглавлял город с мая 2019 года.

Фазлиддин Умаров (1978 года) окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерия и аудит» (2001), Налоговую академию по специальности «Государственные налоги и сборы» (магистратура, 2006).

Он начал трудовую деятельность в 1999 году с должности рассчетного кассира в учебно-консультативном центре «Устоз консалтинг» в Ташкенте. Позже в 1999—2006 годах работал старшим инспектором, главным экономистом в Государственном налоговом управлении Ташкента.

С 2006 по 2015 годы занимал должности главного инспектора, начальника отдела, начальника управления Государственного налогового комитета.

В 2015—2017 годах возглавлял сектор в Министерстве финансов, в 2017—2019 годах работал ведущим специалистом, главным инспектором Счетной палаты, в 2019—2021 годах — заместителем председателя Государственного налогового комитета.

С января 2021 года занимал пост первого заместителя председателя ГНК — директора Агентства по кадастру при комитете.

В рамках визита в Самаркандскую область 10 февраля президент Шавкат Мирзиёев уволил 10 руководителей, включая главу регионального управления Центробанка, хокимов и начальников ОВД ряда районов и других. На некоторых из них могут возбудить уголовные дела по фактам коррупции.