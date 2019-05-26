Бобурмирзо Саломович Облакулов назначен исполняющим обязанности хокима Самарканда, сообщила пресс-служба городской администрации.
Кандидатура бывшего прокурора была рассмотрена 25 мая на внеочередном заседании Самаркандского городского Совета народных депутатов прокурор.
Бобурмирзо Облакулов (1972 г. р.) окончил Самаркандский государственный университет (1995). До назначения прокурором Самарканда работал в Генеральной прокуратуре Узбекистана, прокуратуре Самаркандской области, занимал должность прокурора Пастдаргомского и Акдарьинского районов Самаркандской области.
Предудущий хоким города Фуркат Рахимов ранее был назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли.