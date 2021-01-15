Фазлиддин Каримович Умаров постановлением президента от 14 января назначен первым заместителем председателя Государственного налогового комитета — директором Агентства по кадастру при ГНК, сообщило УзА.
До нынешнего назначения с сентября 2019 года занимал должность заместителя председателя ГНК.
На этом посту Фазлиддин Умаров сменил Халилилло Турахужаева, который возглавлял агентство с сентября 2020 года.
Агентство по кадастру при ГНК было создано осенью прошлого года указом президента на базе Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
john smart
Уважамая редакция www.gazeta.uz,
Можете кроме отставок и назначений давать аналитические статьи и материалы. Иначе вы превращаетесь в желтую прессу сообщающий все пост фактум без анализа. Я вас читаю и уважаю за острые и аналитические материалы.
С уважением,
John Smart
Dan Corteze
Не так быстро, мы за вами не успеваем.
Кондюкова Марина Викторовна
Очень надеюсь, что в кадастровой службе наконец наведут порядок. А то вот полторы недели назад решила проверить кадастровую стоимость для оформления наследства в Газалкенте, а номер не существует. Пошла в налоговую, хорошо что внимательно разобрались — оказывается вообще удалён из базы! Пришла в кадастр, а там не пускают, народ с утра до вечера ждёт, ходят разные мужики, каждый не тот, кто нужен, два окошка и ни в одном нет того, кто нужен! Ещё и база типо не работает. А люди ждут. Пока скандал не устроила, не начали людей обслуживать, но зато сразу база заработала. И вот интересно, что за полтора месяца до этого трое приходили типо на инвентаризацию и смотрели кадастр и записали кадастровый номер, а после этого он из базы был удалён! Надо наводить порядок.