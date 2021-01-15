Фазлиддин Каримович Умаров постановлением президента от 14 января назначен первым заместителем председателя Государственного налогового комитета — директором Агентства по кадастру при ГНК, сообщило УзА.

До нынешнего назначения с сентября 2019 года занимал должность заместителя председателя ГНК.

На этом посту Фазлиддин Умаров сменил Халилилло Турахужаева, который возглавлял агентство с сентября 2020 года.

Агентство по кадастру при ГНК было создано осенью прошлого года указом президента на базе Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.