Более 1300 девушек из Узбекистана представили свои проекты для решения социальных задач с помощью технологий и инноваций в рамках конкурса Technovation Girls Uzbekistan 2024. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании Yandex, которая поддерживает проект.

В рамках конкурса участницы представили 83 проекта, направленные на улучшение городской среды, повышение безопасности транспорта, а также на решение социальных проблем с помощью технологий искусственного интеллекта. Среди них, например, приложение против буллинга среди подростков, онлайн-помощники по учёбе и проверке домашнего задания, голосовой помощник для слабовидящих и незрячих.





На протяжении всего конкурса участниц сопровождали более 133 менторов, среди которых были руководители и практикующие IT-специалисты компании Yandex.

31 мая состоится церемония награждения победителей и призёров регионального этапа конкурса по всем номинациям. Победители конкурса в Узбекистане примут участие в финале, который ежегодно проходит в Кремниевой долине в США.

Yandex представил специальные номинации Smart City и AI For Good для авторов лучших проектов с использованием ИИ, а также для решения проблем городской среды и безопасности транспорта — победители в этих категориях получат призы от компании.





«Участницы Technovation прошлых лет отмечают, что программа положительно повлияла на их карьеру, лидерские качества и возможность найти работу. Выпускницы часто побеждают в других конкурсах и получают международные гранты на обучение. Они поступают в ведущие местные и международные университеты, делают карьеру в сфере информационных технологий, науки и инженерии, а также создают собственные стартапы», — поделилась директор ННО Tech4Impact Саида Юсупова.

Technovation Girls Uzbekistan проходит при поддержке Министерства цифровых технологий, HHO Tech4Impact и компании Yandex.

Ранее Yandex открыл доступ к лекциям, проведённым в рамках Technovation, для всех школьников Узбекистана. Лекции адаптированы для школьного уровня и доступны на YouTube канале Technovation на узбекском и русском языках.