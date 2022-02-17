Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма и региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ашита Миттал 17 февраля в Ташкенте подписали обменные ноты на общую сумму 471 млн иен (около 4,1 млн долларов) по проекту «Расширение приграничного сотрудничества внутри региона путём укрепления функций Офисов пограничного взаимодействия в Центральной Азии».

Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства Японии.

«Центральная Азия граничит с Афганистаном, крупнейшим в мире производителем опийного мака, являющимся сырьём для опиума и героина, и служит маршрутом контрабанды нелегальных препаратов таких как наркотики афганского происхождения», — говорится в сообщении.





Как отмечалось на церемонии подписания, установление контроля талибами над Афганистаном может увеличить торговлю незаконными наркотиками и их приток в Центральную Азию.

«Пограничный контроль в странах Центральной Азии недостаточно силён, и укрепление его возможностей является неотложной задачей», — говорится в сообщении.

Проект предусматривает предоставление странам Центральной Азии — Узбекистану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану — оборудования в целях укрепления функций пограничных контрольно-пропускных пунктов, а также обучение персонала для повышения их квалификации в области борьбы с наркотиками.

Это сотрудничество, как ожидается, будет способствовать стабильности и социально-экономическому развитию региона Центральной Азии путём усиления пограничного контроля, борьбы с наркотиками и регионального сотрудничества между пятью странами Центральной Азии.