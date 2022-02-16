Президент Узбекистана 15 февраля подписал поправки в законодательство, которые помогут усилить охрану объектов материального культурного наследия. Закон, опубликованный «Народным словом», вступил в силу 16 февраля.

Согласно документу, Кодекс об административной ответственности дополнен статьей 198−5:

Невыполнение предписаний Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана и его территориальных управлений влечёт наложение штрафа на граждан от 1 до 3, а на должностных лиц — от 3 до 5 базовых расчётных величин (БРВ). То же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на граждан от 3 до 5, а на должностных лиц — от 5 до 7 БРВ.

Кроме того, Агентство культурного наследия получило право самостоятельно составлять протокол об административном правонарушении не только на нарушителей правил охраны объектов культурного наследия, но и в отношении тех, кто не исполняет предписания агентства.

Новым законом также усилено уголовное наказание за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства.

Это деяние, совершённое повторно или опасным рецидивистом, с причинением крупного ущерба или по предварительному сговору группой лиц (раньше — только причинившее крупный ущерб) теперь повлечёт штраф от 300 до 500 БРВ или ограничение свободы от трёх до пяти лет либо лишение свободы от трёх до пяти лет (раньше — штраф от 300 до 500 БРВ или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет).

Напомним, на днях в Ташкенте был начат демонтаж гранитных плит вокруг памятника космонавту Владимиру Джанибекову в центре Ташкента. Управление культурного наследия столицы сообщило, что не выдавало на это соответствующего разрешения.

По законодательству на объектах культурно-материального наследия разрешается проводить строительные и ремонтно-реставрационные работы только после одобрения Научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия.

Компания Mimar Group, которая ведёт демонтаж, получила от агентства предупреждение, однако вскоре работы возобновились.

На место выезжали хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Градоначальник заявил, что жители местной махалли попросили обновить покрытие площади, поскольку в мраморном покрытии якобы имелись зазоры до 10 см. Он попросил 10 дней на то, чтобы «сделать красиво».

Вице-премьер, в свою очередь, сообщил, что хоким оперативно подготовил все проекты и материалы и их уже начал рассматривать научный совет Агентства культурного наследия. Он назвал неправильным тот факт, что хокимият получает заключение научно-экспертного совета постфактум, после демонтажа плит, но добавил, что для поспешной реализации проекта были «свои причины», такие как прибытие в столицу гостей, в том числе высокого уровня.