Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днём единения в своём обращении к народу страны.

«Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не впервые», — сказал Владимир Зеленский.

«С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном — увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом — ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации. Но наше государство сегодня сильно, как никогда», — подчеркнул президент.

Глава государства заверил, что власти знают, где именно рядом с границами чужая армия, её численность, локации, оснащение и планы. Над защитой страны, добавил он, работают её Вооружённые силы и дипломатия. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и хочет решать все вопросы исключительно путём переговоров.

Президент в своей речи отметил, что большинство обладателей крупного капитала «уже сбежало из собственного государства».

«Хочу обратиться… к тем, кто покинул [Украину] в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолётах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь в свою страну и к своим людям, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого — просто площадка для денег», — призвал он.

Отдельно президент обратился к представителям государства: государственным служащим и депутатам, которые покинули страну или планируют это сделать.

«Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации — быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и встать плечом к плечу с украинской армией, дипломатией и народом!» — призвал Владимир Зеленский.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единства, — заявил президент Украины. — Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство».

Согласно указу, 16 февраля будет поднят государственный флаг Украины на зданиях по всей стране, а в 10:00 будет исполнен государственный гимн, сообщила пресс-служба президента страны.

Должна быть создана единая информационная платформа «UАразом» для ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации с безопасностью и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.

Правительству предписано ускорить создание и функционирование системы территориальной обороны и подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Должностные лица, согласно указу, 16 февраля обязаны находиться на работе и исполнять обязанности в соответствии с присягой, в случае нарушений к ним будут применяться санкции.

Напомним, президент США Джо Байден, выступая 10 февраля в эфире NBC News, предупредил американцев, которые находятся в Украине, о том, что они должны уехать немедленно в связи с возможным вторжением России на территорию страны. «Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Всё может быстро измениться», — сказал он.

Вслед за США более 30 государств мира, включая почти многие страны Евросоюза, а также ОАЭ, Австралию и Канаду, рекомендовали своим гражданам покинуть Украину или отменить запланированные туда поездки.

Что касается даты возможного нападения России на Украину -16 февраля, она впервые появилась в немецком издании Spiegel. Спецслужбы США, по данным издания, сделали соответствующее экстренное предупреждение союзникам по НАТО, где уточнили, что наступление может начаться именно в этот день. Однако, подчеркнули в Spiegel, инсайдеры также считают, что США преднамеренно распространили такую информацию, чтобы сорвать планы нападения России.