Служба безопасности Украины и Министерство иностранных дел страны призвали жителей сохранять спокойствие на фоне якобы ожидаемого в скором времени вторжении России.

«Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны», — говорится в заявлении СБУ, опубликованном 14 февраля.

Ведомство сообщило, что постоянно анализирует различные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них. «Мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это», — говорится в заявлении.

Среди мотивов «информационного нагнетания» в ведомстве назвали стремление посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан и расшатать единство.

В СБУ напомнили, что стабильность и спокойствие в Украине зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

«Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данным официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать — сила Украины не только в мощной армии, но в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину», — подытожили в СБУ.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что принимает все меры по противодействию «агрессивным действиям России».

«Наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций (в отношении России — ред.), поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи», — говорится в заявлении.

В МИД призвали граждан сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую властям предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.

В ведомстве заверили, что продолжают работать для снижения напряженности и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога.

Почему в Украине говорят о возможном вторжении России

В начале февраля этого года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вдоль всей границы Украины со стороны России и Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тысяч военных, сообщил УНИАН.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 11 февраля заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимней Олимпиады, которая продлятся до 20 февраля.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

В конце января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд сотрудников прямого найма США и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

«Есть сообщения, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться», — говорилось в сообщении Бюро Госдепа по консульским вопросам. Тогда же отзыв сотрудников своего посольства в Киеве начала и Великобритания.

Президент США Джо Байден, выступая 10 февраля в эфире NBC News, предупредил американцев, которые остаются в Украине, о том, что они должны уехать немедленно в связи с возможным вторжением России на территорию страны. «Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Все может быстро измениться», — сказал он.

Ведущий спросил Джо Байдена, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения американцев, эвакуирующихся из страны. Президент ответил, что отправлять военных в Украину не намерен. «Случится мировая война, если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга», — сказал он.

За последние три дня более 30 стран вслед за США, включая почти многие страны Евросоюза, а также ОАЭ, Австралию и Канаду, рекомендовали своим гражданам покинуть Украину или отменить запланированные туда поездки. МИД Узбекистан с заявлениями не выступал, но посольство страны в Киеве обратилось к согражданам, находящимся в стране, с просьбой не паниковать и обращаться при необходимости в дипмиссию, а также напомнило, что узбекистанцы, желающие вернуться домой, могут улететь в Ташкент из Киева на регулярном рейсе Uzbekistan Airways.

«Воздушная блокада» Украины

Авиакомпании Украины начали получать уведомления, что страховое покрытие военных рисков на территории Украины будет действовать в течение 48 часов. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры страны Василия Шкуракова.

Почти все украинские авиакомпании используют свои самолеты на условиях лизинга иностранных компаний. На фоне заявлений о возможном вторжении России лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолеты на территорию Европейского союза.

«Мы проводим переговоры. Задействованы посольства, задействованы дипломатические каналы, чтобы найти понимание между страховыми компаниями, владельцами и украинскими авиакомпаниями, чтобы авиарейсы в украинском небе осуществлялись», — сказал Василий Шкураков.

Так, 13 февраля Кабинет министров Украины принял выделение 16,6 млрд гривен для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.