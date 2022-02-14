Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 14 февраля поручил в течение трёх месяцев разработать стратегию развития электромобильной отрасли в Узбекистане, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Ещё один вопрос — в мире стремительно развивается производство электромобилей и занимает значительное место на рынке автомобилей. Нам тоже необходимо уже сейчас приступить к практической работе, чтобы мы не отставали в этой сфере», — сказал он.

Глава государства поставил задачу включить в стратегию программу локализации комплектующих и материалов для электромобилей, а также разработать для них технические требования и современные стандарты.

Он также поручил до конца года завершить переговоры с зарубежными компаниями и начать проект со стратегическим партнером. В сообщении не поясняется, о каких переговорах идёт речь.

В конце 2020 года правительство поделилось планами по переводу на производство только электромобилей.

Начальник Управления стратегического планирования, анализа и развития «Узавтосаноат» Рустам Кодиров в марте 2021 года сообщал, что производство электромобилей в Узбекистане может быть налажено к 2025 году.

Но уже в 2022 году компания Central Asia Motors может начать серийный выпуск электромобилей на территории Ферганского механического завода. Проект оценивается 50 млн долларов (40 млн — прямые инвестиции, по 5 млн — банковский кредит и средства предпринимателя), завод сможет собирать 10 тысяч электрокаров в год.

Минэнерго в начале февраля отмечало, что государство готовит программу расширения сети электрозаправок. По данным Spot, до этого инфраструктурой для электромобилей занимались только частные компании.

Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана рекомендовало Узбекистану освоить производство электрозаправок на базе медного кластера АГМК с учётом прогнозируемого роста производства электромобилей и электротехники.



