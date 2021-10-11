Министерство экономического развития и сокращения бедности опубликовало обзор о сегодняшнем и будущем состоянии использования меди в мире. Документ под авторством начальник Управления реализации стратегии индустриального развития Муродуллы Анарбаева опубликован на сайте Минэкономразвития.

Руды пригодна к обогащению, если в ее состав входит 0,5−2% меди. В промышленности проводится обработка породы, которая имеет концентрацию меди около 0,5%. Богатые руды содержат 2% меди, рядовые 1−2%, бедные менее 1%.





В зависимости от сульфидной формы, а также от минеральных соединений меди зависит процесс обогащения. В Узбекистане сульфидная форма и минеральные соединения меди колеблются от 70% до 85%. В результате процесс обогащения и содержания (концентрация) меди в руде составляет 0,345%, то есть в 1 тонне руды содержится 3,45 кг меди.

Себестоимость конечного продукта из меди зависит в большей степени от содержания (концентрации) меди в руде и получения ее из руды. Чем больше содержание, а также получение меди себестоимость конечной продукции меньше. Себестоимость меди в Узбекистане составляет 3800−4200 долларов за тонну. Средняя себестоимость меди в мире составляет 3200−3500 долларов за тонну.





Главным мировым потребителем меди остается Китай, доля которого в 2020 году составила 54%. Импорт рафинированной меди в Китай в 2020 году составил 4,5 млн тонн, что на 30% больше, чем в 2019 году. Импорт лома меди сократился на 35% — до 0,8 млн тонн, вследствие новых регуляторных требований КНР по ужесточению контроля качества ввозимого лома.

Большая часть добычи меди приходится на страны Латнинской Америки и Карибские острова — 8,5 млн тонн (40,8%) из 20,8 млн тонн, добытых в 2020 году.

По оценкам международных экспертов, ожидается, что к 2030 году мировой спрос на медь вырастет на 40% в силу роста производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.

При этом медь, являясь невосстанавливаемым природным ископаемым, уже в ближайшие десятилетия сможет превратиться в один из дефицитных материалов. Достоверные извлекаемые запасы меди, то есть запасы, разработка которых возможна при современном уровне развития техники и технологии и с учетом экономической рентабельности добычи, составляют всего 340 млн тонн. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и производства меди, извлекаемых запасов хватит лишь до 2040 года.

Данные на 11 октября. Источник: elec.ru.

Среднегодовая котировка меди на Лондонской бирже металлов в 2021 году составила 9173 доллара за тонну. В 2020 году мировое потребление рафинированной меди уменьшилось на 1% по сравнению с предыдущим годом — до 23,4 млн тонн.

По данным Международной медной ассоциации (ICA), больше всего меди используется в строительстве зданий — 28% и инфраструктуре — 28%, в тяжелом машиностроении — 11%, в транспорте — 12%. Однако наступает переломный момент, когда автомобилестроение начинает резко расширять использование меди.

К 2030 году потребление меди для производства пассажирских электромобилей увеличится в 3 раза по сравнению с сегодняшним уровнем. (По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году в мире будет 145 млн электромобилей, включая грузовые и автобусы).

Электромобили содержат примерно в четыре раза больше меди, чем обычные автомобили. Она используется в батареях, обмотках и медных роторах электродвигателей, электропроводке, шинах и в зарядной инфраструктуре. Количество используемой меди возрастает с увеличением размера транспортного средства: полностью электрический автобус имеет в себе в 11−16 раз больше меди, чем пассажирский автомобиль ДВС.

Рынок электромобилей в конечном итоге будет представлять свыше 3 млн тонн меди.

Ещё больше меди требуется для строительства зарядных станций и поддерживающей электросетевой инфраструктуры. Ожидается, что к 2030 году во всем мире будет развернуто более 20 млн точек зарядки электромобилей, что обусловит потребление меди для электрозаправок на 250% больше, чем в 2019 году (каждая электрозаправка — это 0,7 кг меди, а быстрая электрозаправка — это до 8 кг меди).

Медь в Узбекистане

Месторождение «Ёшлик-1» АГМК. Фото: пресс-служба президента.



В Узбекистане создаётся кластер медной промышленности. За последние 5 лет объём производства меди в стране увеличился почти в 1,5 раза и в 2020 году достиг 148 тысяч тонн.

Но работа по производству продукции с высокой добавленной стоимостью недостаточна в республике. В частности, около 60% меди экспортируется в виде сырья.

Основным рынком внешнего сбыта АГМК на сегодня является Турция, куда поставляется от 60% до 70% товара. Затем идут Китай, страны СНГ, Восточной Европы. Кроме этого, налаживается экспорт медной продукции в Катар, Австралию, Индонезию, Польшу, готовятся к поставкам в ОАЭ, идет изучение рынков Северной Америки.

АГМК занимает третье место в СНГ с годовым объемом производства меди в 148 тысяч тонн (в России — 973 тысячи, в Казахстане — 500 тысяч).

Предложения

Начальник Управления реализации стратегии индустриального развития Минэкономразвития Муродулла Анарбаев предлагает:

рассмотреть вопрос по организации освоения производства электрозаправок для электромобилей на базе медного кластера совместно (АГМК) с ассоциацией «Узэлтехсаноат» и АО «Узавтосаноат» для глубокой переработки меди. ( Для информации: в настоящее время на территории республики уже установлено более 25 электрозаправок, а также до конца года количества электрозаправок достигнет примерно 50 единиц).

Для информации: в настоящее время на территории республики уже установлено более 25 электрозаправок, а также до конца года количества электрозаправок достигнет примерно 50 единиц). проработать вопрос по организации производства электромобилей и электробусов в Узбекистане;

за счёт увеличения производства меди с 148 тысяч до 400 тысяч тонн и реализации проектов по глубокие переработки меди в ближайшие 5 лет, учитывая смежные отрасли, достичь доходов от экспорта медной продукции с текущих 2,5 млрд до 7−8 млрд долларов.

Напомним, 23 июня компании Enter Engineering и «Уралмашзавод» в консорциуме договорились построить в Алмалыкском ГМК комплекс медно-обогатительного комбината стоимостью 2 млрд долларов. Изначально проект должна была реализовать Renaissance Heavy Industries под контролем SFI Management Group, но в феврале их исключили из проекта.

Председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов сообщал, что в конце 2017 года запасы меди составляли 16 млн тонн, но за последние четыре года благодаря усилению геологоразведочным работам показатель вырос на 44 млн тонн.