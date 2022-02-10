Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид посетит Узбекистан в марте. Подготовку её визита обсудили 10 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и координатор проектов ОБСЕ в стране Пьер фон Аркс, сообщила пресс-служба МИДа.

Визит генсека организации состоится в рамках международной конференции по случаю 10-летия совместной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, которая пройдёт 3−4 марта в Ташкенте.

Мероприятие организуется совместно с ОБСЕ и Контртеррористическим управлением ООН.

На встрече в МИДе была подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в реализации проектов, намеченных в «дорожной карте» по развитию сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ.