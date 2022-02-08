5 февраля блогер Акида Ханум сообщила, что земельные участки под мемориальным комплексом Чор-Бакр в 5 км от Бухары продали на аукционе шести предпринимателям. По её данным, каждый из них купил по 1,8 сотки земли.

Чор-Бакр, расположенный на территории Бухарского района, — один из крупнейших некрополей в регионе Центральной Азии. Основные здания архитектурного памятника относятся к XVI—XX вв.

Агентство по культурному наследию при Министерстве туризма и спорта сообщило, что по итогам проверки 17 января установлено, что участки на охраняемых территориях объекта культурного наследия, находящегося под государственной охраной, были незаконно выставлены на аукцион для передачи на правах аренды и собственности.

Управление культурного наследия Бухарской области 7 января рекомендовало Управлению государственной кадастровой палаты исключить из автоматизированной информационной системы YerElectron шесть пустующих земельных участков по 0,018 га (всего 0,108 га) на территории мемориального комплекса.

В ответ кадастровый орган сообщил, что вопрос направлен на рассмотрение в Палату государственных кадастров Агентства по кадастру.

Фото: advantour.com.

Областное Управление культурного наследия в письме от 10 января попросило хокима Бухарского района снять с аукциона шесть земельных участков, выставленных на торги, а также обеспечить сохранение историко-культурной среды на охраняемых зонах комплекса Чор-Бакр и проведение всех видов восстановительных строительно-ремонтных работ по согласованию с Агентством культурного наследия для сохранения природного ландшафта и его уникальности.

Материалы по делу направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.

В агентстве сообщили, что некрополь Чор-Бакр номинирован в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В некрополе находятся захоронения шейхов из рода Джуйбарских сейидов. Чор-Бакр является своеобразным «городом мёртвых» — в нём есть улицы, дворики, ворота, а вместо домов — фамильные дахмы и надгробия. В центре некрополя находятся три основных здания — мечеть, ханака и медресе.