Археологическому памятнику «Тепа» (Култепа) в Паркентском районе Ташкентской области нанесён огромный ущерб из-за незаконной продажи части земли цеху по производству кирпича, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Узбекистана.

По данным ведомства, хокимият района решением от 28 сентября 2018 года (25 сентября администрацию района возглавил Нигмат Мухаммедов) выставил на аукцион 2 га земли на территории археологического памятника «Тепа» в махалле «Истикбол» с нарушением законодательства. Земельную площадь получила компания «U. Q. B.», которая организовала здесь цех по производству сырого кирпича.

Согласно постановлению Кабинета министров от 4 октября 2019 года, археологический памятник входит в перечень объектов нематериального культурного наследия и был передан Ташкентскому областному управлению культуры на правах оперативного управления.

После получения земли руководители «U. Q. B.» в 2020 году незаконно продали землю предприятию «U. M. P.», которое также организовало здесь производство сырого кирпича. При этом первая компания взяла на себя обязательство поставлять сырьё новому владельцу земли и выкапывала почву в больших объёмах на территории Култепы.

Ташкентское областное управление материального наследия обратилось в правоохранительные органы и органы власти об отмене решения хокима района и договора купли-продажи, принятии мер к должностным лицам и взыскании с виновных ущерба.

Предупредительные письма были также направлены руководителям предприятий, но компании продолжили свою деятельность.

К изучению ситуации были привлечены специалисты Национального археологического центра при Академии наук и должностные лица областных государственных и общественных организаций. В ноябре 2021 года в районе были проведены научные исследования (раскопки и осмотр местности). По мнению специалистов, археологический памятник датируется I—IV веками нашей эры и считается кладбищем кочевников.

По данным Антикоррупционного агентства, в результате производства кирпича археологическому памятнику нанесён ущерб, который оценивается в 1,5 трлн сумов (138,5 млн долларов США).

Агентство передало документы в Генеральную прокуратуру. В декабре 2021 года прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц «U. M. P.» и других по части 2 статьи 132 (уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие крупный ущерб), пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением крупного ущерба) и части 1 статьи 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.