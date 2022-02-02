Правительство Японии одобрило выделение почти 1 млн долларов для реализации совместного с Программой развития ООН проекта «Создание устойчивых к изменению климата источников средств к существованию для производителей плодоовощной продукции в Ферганской долине в Узбекистане», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

Запуск рассчитанной на один год проектной инициативы запланирован на март 2022 года, а осуществляться она будет в сотрудничестве с Центром гидрометеорологической службы Узбекистана и местными партнерами в Ферганской долине.

Цель проекта будет достигнута за счет расширения сети агрометеорологических станций в Ферганской долине, разработки интеллектуальной операционной системы для агрометеомониторинга на основе дистанционного зондирования и современного моделирования, а также повышения надежности систем прогнозирования и раннего предупреждения.

Проект, как ожидается, внесет вклад в адаптацию сельского хозяйства к воздействию и последствиям изменения климата, а также в достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов благодаря климатоустойчивому развитию в Ферганской долине.

Напомним, в ходе климатического саммита в Глазго в 2021 году Узбекистан увеличил свои амбиции по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения по климату более чем на 300%, планируя к 2030 году сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% от уровня 2010 года (ранее цель планировалось снижение на 10%). Адаптационные меры охватывают широкий спектр действий по защите сельских сообществ от негативных последствий изменения климата.

Система прогнозирования и раннего предупреждения о водообеспеченности для ирригационных нужд имеет решающее значение для обоснованного планирования посадок сельскохозяйственных культур, отмечается в сообщении.

Таким образом, проект будет нацелен на предоставление агрометеорологической информации сообществам в Ферганской долине, занятым в выращивании плодоовощной продукции. Фермеры будут получать наиболее точные метепрогнозы и консультации по выращиванию климатоустойчивых культур, им также предоставят знания о воздействии изменчивости климата на планирование выращивания фруктов и овощей. Ожидается также, что проект поможет и жителям соседних стран, проживающих в Ферганской долине, благодаря укреплению регионального сотрудничества в области обмена гидрометеорологической информацией, полученной при наблюдении на трансграничных территориях.

Такие меры по поддержке частных производителей являются основополагающими и неотложными в контексте защиты восстановления частного плодоовощного бизнеса в период после коронавирусной пандемии от климатических рисков, говорится в сообщении.

Тенденции потепления климата, наблюдаемые в Узбекистане с 1951 года, более чем в два раза превышают среднемировые показатели, и значительные климатические риски уже стали очевидными, отметили в ПРООН.

Особенно сложная ситуация сложилась в регионе Приаралья и в восточной части Ферганской долины, где засуха, опустынивание и экстремальные сезонные погодные явления усугубляются изменением климата и угрожают базовому благосостоянию и продовольственной безопасности местного населения.

«Необходимы срочные и научно обоснованные адаптационные меры в сельскохозяйственном секторе для предотвращения снижения урожайности и производительности сельскохозяйственной продукции, обеспечения средств к существованию и снабжения продовольствием наиболее уязвимых общин», — подчеркивается в сообщении.